誰幹的？「黑寡婦」竟被台下粉絲丟東西 砸中眼睛

佛蘿倫絲普伊（右二）被砸中後露出驚嚇表情，奧斯汀巴特勒（右一）、提摩西夏勒梅（左一）都轉頭過去關心。圖／摘自X

身為知名演藝人員，享受聲名帶來的光環之餘，也要承擔意外的風險。近來瘋狂粉絲流行朝舞台上丟東西，不管是不是會砸中藝人、讓他們受傷，泰勒絲 、哈利 史泰爾斯、紅粉佳人等都曾碰到這種情況，再怎麼出聲制止，還是會有人手癢犯賤偏要這麼做。

預計明年3月要上映的「沙丘」第2部曲，主角包括提摩西夏勒梅、辛蒂亞以及續集中新加入的兩位重量級生力軍奧斯汀巴特勒、佛蘿倫絲普伊，一起出席在巴西聖保羅舉行的動漫展，結果大夥一起站在舞台上，突然有東西被擲上舞台，不偏不倚打中佛蘿倫絲的右邊眼睛，身旁的奧斯汀立刻有反應，辛蒂亞與提摩西也露出驚訝的表情，關心佛蘿倫絲有沒有怎樣？所幸佛蘿倫絲並沒有因此傷到眼睛，可是這一幕透過現場觀眾拍攝的短片傳遍全球網路後，各界一片譴責，都在批評為何有人要這樣？

網友不滿的嗆道：「實在太噁心了！再這樣下去，總有一天不會再有人要出席現場公開活動了。」另有人罵道：「超級不尊重人，到底為什麼有人要這麼做？」更有人抨擊：「已經告知過，大家不要這樣，偏偏就是有人還是要這麼做。」只能說，雖然有人就是這麼糟糕，還是有很多網友明白事理。