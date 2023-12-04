小S揭18年婚內幕 精神肉體出軌哪嚴重：不要讓我看到

吳慷仁(左)、小S徐熙娣分享出演「此時此刻」火熱故事幕後心情。圖／ELLE雜誌提供

吳慷仁、小S 徐熙娣近期在Netflix 影集「此時此刻」裡同台飆戲，2人登上「ELLE」12月號封面之星，分享出演火熱激情戲的幕後心情。戲裡雙方同時面臨與經歷出軌，被問到現實生活中，精神、肉體出軌何者較嚴重？結婚18年的小S坦言：「會不會是因為我結婚太久的關係，我覺得肉體出軌還好，但前提是不要讓我看到。」認為「精神出軌」較嚴重，「因為代表你認真了，可能會動念想要永遠結束掉某一段關係。」

吳慷仁則持不同想法，「我覺得都不要出軌比較好吧！」認為：「如果愛上別人，或是已經不愛了，能否早點講呢？兩個人的相處是彼此時間的交換，我覺得非常珍貴，所以如果覺得沒那麼愛了，我認為這是可以講的。」