我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保守派倡議人士大規模清查登記資格 合格選民遭鎖定

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

小S揭18年婚內幕 精神肉體出軌哪嚴重：不要讓我看到

記者陳慧貞／即時報導
吳慷仁(左)、小S徐熙娣分享出演「此時此刻」火熱故事幕後心情。圖／ELLE雜誌提供
吳慷仁(左)、小S徐熙娣分享出演「此時此刻」火熱故事幕後心情。圖／ELLE雜誌提供

吳慷仁、小S徐熙娣近期在Netflix影集「此時此刻」裡同台飆戲，2人登上「ELLE」12月號封面之星，分享出演火熱激情戲的幕後心情。戲裡雙方同時面臨與經歷出軌，被問到現實生活中，精神、肉體出軌何者較嚴重？結婚18年的小S坦言：「會不會是因為我結婚太久的關係，我覺得肉體出軌還好，但前提是不要讓我看到。」認為「精神出軌」較嚴重，「因為代表你認真了，可能會動念想要永遠結束掉某一段關係。」

吳慷仁則持不同想法，「我覺得都不要出軌比較好吧！」認為：「如果愛上別人，或是已經不愛了，能否早點講呢？兩個人的相處是彼此時間的交換，我覺得非常珍貴，所以如果覺得沒那麼愛了，我認為這是可以講的。」

2人在「此時此刻」中有不少激戰親密鏡頭，觀眾看得臉紅心跳，但演員卻拍得戰戰兢兢，吳慷仁解釋，「某些動作男生的壓力更大，鏡頭前看似激情，但實際上我們必須Hold住身體，三點不動一點動，整個核心肌群動作是很不科學的，很像是懸空攀岩。」他進一步說明，「表面上看起來很親密，但我的下半身卻是懸空的，兩個人的身體並沒有實際貼在一起，我必須要靠雙手把整個人撐住。因此有時候拍到後面，我都會很不好意思，因為不想讓對手發現，其實我的手很抖。」

吳慷仁(左)、小S徐熙娣聊大人的戀愛。圖／ELLE雜誌提供
吳慷仁(左)、小S徐熙娣聊大人的戀愛。圖／ELLE雜誌提供

小S Netflix

上一則

「驚奇隊長2」漫威史上最低票房 小勞勃道尼回不來拯救

下一則

田馥甄點頭了 deca joins爽歪 揭女神真面目

延伸閱讀

「富都青年」首映滿場淚 新科影帝吳慷仁盼金馬加持

「富都青年」首映滿場淚 新科影帝吳慷仁盼金馬加持
吳慷仁手語零NG 鬆口想找經紀人

吳慷仁手語零NG 鬆口想找經紀人
吳慷仁15秒神演技封影帝畫面有內幕 爆新計畫鬆口「找對象」

吳慷仁15秒神演技封影帝畫面有內幕 爆新計畫鬆口「找對象」
吳慷仁打過40種工 曾被吐槽：一輩子演不到男主角

吳慷仁打過40種工 曾被吐槽：一輩子演不到男主角

熱門新聞

艾瑪華森成為擔任主角時，全球總票房最高女星的亞軍，迪士尼真人版「美女與野獸」熱賣幫助很大。圖／摘自IMDb

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

2023-12-03 10:31
愛奇藝尖叫之夜獻唱，白鹿因假唱對嘴遭吐槽。（取材自微博）

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

2023-11-28 05:30
景甜(右)在「灼灼風流」中喊話為馮紹峰生女兒。（圖：龍華電視提供）

馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

2023-11-30 22:31
泰勒絲被爆料兩年多前已在英國秘婚。（歐新社資料照片）

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚？公關談謠言：給她痛苦與創傷

2023-12-01 16:54
林青霞日前返台領取金馬獎終身成就獎。（記者吳致碩／攝影）

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

2023-12-02 19:14
游天翼（左）與王令塵不時大方秀恩愛。圖／Number One PR Communication Limited提供

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

2023-12-02 10:09

超人氣

更多 >
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」
華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」
這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？
紐約家庭悲劇4死1傷 兇嫌持刀傷2警 遭警擊斃

紐約家庭悲劇4死1傷 兇嫌持刀傷2警 遭警擊斃