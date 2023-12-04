我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

陳文茜爆施明德住加護病房 孩子急回台為父打氣

「驚奇隊長2」漫威史上最低票房 小勞勃道尼回不來拯救

記者蘇詠智／即時報導
布麗拉森（左）和伊利亞艾倫布利茲今春已宣布分手。圖／摘自IG
布麗拉森（左）和伊利亞艾倫布利茲今春已宣布分手。圖／摘自IG

曾經稱霸世界票房十多年的漫威，今年面臨空前低潮，雖然「星際異攻隊3」維持好成績，其他兩部大片表現都不如預期，尤其最近上映的「驚奇隊長2」，不僅和首集票房有天壤之別，更將成為漫威自製電影賣座數字最低的一部。歐美八卦刊物稱女主角布麗拉森，今春宣告和交往數年的男友分手，事業與感情都失意，情緒陷谷底。

一場新冠肺炎的疫情，似乎把超級英雄片的魔力都吸光，疫情前漫威幾乎推出任何影片都能締造亮眼成績，疫情出現後，不是像「黑寡婦」這樣的Ａ咖人氣英雄獨立電影竟賣座失利，就是像「奇異博士2：失控多重宇宙」雖然賣座仍佳、評價卻極不理想，使得漫威的金字招牌逐漸蒙塵，終於到了今年，「驚奇隊長2」北美上映快滿月，賣座還僅8000萬美元，連1億大關都無法衝過，漫威該如何重振雄風？各方都高度矚目。

外傳高層要再拍新的「復仇者聯盟」電影，找回「鋼鐵人」小勞勃道尼、「美國隊長」克里斯伊凡等元老回歸，挽回目前的頹勢，然而漫威電影大總管凱文費吉，卻在訪問中表示，當初花了好幾年的辛苦籌畫才把「鋼鐵人」的故事安排好，絕不可能現在突然改變，令小勞勃道尼扮演的東尼史塔克奇蹟般的起死回生，換言之，觀眾想要在未來漫威電影再看到小勞勃道尼以「鋼鐵人」身份出現，機率並不很高。

漫威英雄片由盛轉衰，誰都不願意當「低票房禍首」，偏偏布麗拉森得扛。據專門報導名流八卦的「國家詢問報」稱，她自認一切順從漫威，不打算背這個黑鍋，可是連愛情也不順，令她的心情頗為混亂，難展歡顏。

小勞勃道尼重回漫威電影再扮「鋼鐵人」的機會，已經被高層打槍。圖／摘自IMDb
小勞勃道尼重回漫威電影再扮「鋼鐵人」的機會，已經被高層打槍。圖／摘自IMDb
「驚奇隊長2」將成漫威票房最差的電影。圖／摘自IMDb
「驚奇隊長2」將成漫威票房最差的電影。圖／摘自IMDb

漫威 疫情 復仇者聯盟

上一則

5年童話婚姻破滅 崔敏煥閃電離婚律喜

延伸閱讀

黑寡婦果然厲害 總票房145.68億 兩個湯姆哥都輸了

黑寡婦果然厲害 總票房145.68億 兩個湯姆哥都輸了
北美周末票房 碧昂絲「潮流復興」演唱會電影登榜首

北美周末票房 碧昂絲「潮流復興」演唱會電影登榜首
「驚奇隊長」愛情、事業雙受創 陷入混亂低潮？

「驚奇隊長」愛情、事業雙受創 陷入混亂低潮？
鋼鐵人、黑寡婦回歸「復仇者5」？漫威執行長首度回應

鋼鐵人、黑寡婦回歸「復仇者5」？漫威執行長首度回應

熱門新聞

艾瑪華森成為擔任主角時，全球總票房最高女星的亞軍，迪士尼真人版「美女與野獸」熱賣幫助很大。圖／摘自IMDb

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

2023-12-03 10:31
愛奇藝尖叫之夜獻唱，白鹿因假唱對嘴遭吐槽。（取材自微博）

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

2023-11-28 05:30
景甜(右)在「灼灼風流」中喊話為馮紹峰生女兒。（圖：龍華電視提供）

馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

2023-11-30 22:31
泰勒絲被爆料兩年多前已在英國秘婚。（歐新社資料照片）

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚？公關談謠言：給她痛苦與創傷

2023-12-01 16:54
林青霞日前返台領取金馬獎終身成就獎。（記者吳致碩／攝影）

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

2023-12-02 19:14
游天翼（左）與王令塵不時大方秀恩愛。圖／Number One PR Communication Limited提供

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

2023-12-02 10:09

超人氣

更多 >
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」
家有祖母、幼兒…洛城男擊斃入室竊賊 鄰居叫好

家有祖母、幼兒…洛城男擊斃入室竊賊 鄰居叫好
紐約3歲華童被撞亡 20歲司機竟無駕照 還有大量黑歷史

紐約3歲華童被撞亡 20歲司機竟無駕照 還有大量黑歷史
華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」