「驚奇隊長2」漫威史上最低票房 小勞勃道尼回不來拯救

布麗拉森（左）和伊利亞艾倫布利茲今春已宣布分手。圖／摘自IG

曾經稱霸世界票房十多年的漫威 ，今年面臨空前低潮，雖然「星際異攻隊3」維持好成績，其他兩部大片表現都不如預期，尤其最近上映的「驚奇隊長2」，不僅和首集票房有天壤之別，更將成為漫威自製電影賣座數字最低的一部。歐美八卦刊物稱女主角布麗拉森，今春宣告和交往數年的男友分手，事業與感情都失意，情緒陷谷底。

一場新冠肺炎的疫情 ，似乎把超級英雄片的魔力都吸光，疫情前漫威幾乎推出任何影片都能締造亮眼成績，疫情出現後，不是像「黑寡婦」這樣的Ａ咖人氣英雄獨立電影竟賣座失利，就是像「奇異博士2：失控多重宇宙」雖然賣座仍佳、評價卻極不理想，使得漫威的金字招牌逐漸蒙塵，終於到了今年，「驚奇隊長2」北美上映快滿月，賣座還僅8000萬美元，連1億大關都無法衝過，漫威該如何重振雄風？各方都高度矚目。

外傳高層要再拍新的「復仇者聯盟 」電影，找回「鋼鐵人」小勞勃道尼、「美國隊長」克里斯伊凡等元老回歸，挽回目前的頹勢，然而漫威電影大總管凱文費吉，卻在訪問中表示，當初花了好幾年的辛苦籌畫才把「鋼鐵人」的故事安排好，絕不可能現在突然改變，令小勞勃道尼扮演的東尼史塔克奇蹟般的起死回生，換言之，觀眾想要在未來漫威電影再看到小勞勃道尼以「鋼鐵人」身份出現，機率並不很高。