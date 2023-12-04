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撇吳奇隆婚變 劉詩詩「一念關山」顏值演技成年代爆款

記者楊起鳳／即時報導
劉詩詩(左)和劉宇寧感情發展讓網友很期待。（愛奇藝國際站提供）
劉詩詩(左)和劉宇寧感情發展讓網友很期待。（愛奇藝國際站提供）

劉詩詩與劉宇寧領銜主演的古裝傳奇大劇「一念關山」在iQIYI國際版熱播中，因為緊湊的劇情走向加上流暢的打戲，整體製作畫面和服化道都非常符合當代美學，不僅對顏值、演技均在線的劉詩詩讚譽有加，二位在劇中的平等感情線處理得恰到好處。劉宇寧曾被質疑選角，對此他表示：「每個人心裡都有自己的寧遠舟，角色的魅力是每個演員努力的方向，感謝大家討論寧遠舟，這是我的榮幸。」不僅讓許多網友留言道歉「我錯了」，他的演技和台詞功力播出後也讓大家驚喜，收穫眾多網友們一番好評。

在「一念關山」中劉詩詩高超有多重層次的演技備受討論，她所飾演的任如意英姿颯爽，外冷內熱的她遇到寧遠舟（劉宇寧 飾）後，多次被他感動落淚，因為使團成員誤會自己，任如意（劉詩詩 飾）是一匹孤狼從不相信任何人，才剛建立起來的信任就此崩塌，後來遭到狼群圍攻，她帶著恨跟不解打架受傷，那句「我只是傷口太疼了而已」，用太疼來掩飾自己的淚水和絕望，劉詩詩這段表演，令觀眾大讚。

兩人感情也因為解開誤會進入新階段，寧遠舟（劉宇寧 飾）看到任如意（劉詩詩 飾）在青樓和別的男生喝酒，任如意在意他和別的女生定親，以為他收到對方寄來的情信，互相吃醋，先是吵架，再是告白，之後切磋武藝，關山小隊在後方賣力製造浪漫氛圍下，最後在楓葉海中定情，唯美又浪漫的超甜吻戲，最後令人沒想到的是一片楓葉掉落在寧遠舟（劉宇寧 飾）眼睛上，浪漫愛情劇直接變喜劇。

另外《ㄧ念關山》天星俠大戰超燃團戰名場面播出，演員陣容加上大規模的拍攝畫面，大戰過程中的細節、陣法，還有每個角色在其中的戰鬥力及特點都被一ㄧ呈現出來，關山小隊在直播中也提到這場打戲拍了800多個鏡頭，拍了半個多月，回憶當時拍攝情況非常炎熱，看到呈現出來的效果很好都很滿意，直播最後也立下收視公約，劉宇寧提議熱度破萬將全員跳女團舞，可惜劉詩詩最後還是選擇9宮格自拍。

劉詩詩(右)和劉宇寧吻戲浪漫。（愛奇藝國際站提供）
劉詩詩(右)和劉宇寧吻戲浪漫。（愛奇藝國際站提供）

劉詩詩

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