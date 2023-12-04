梅根、凱特嚴重不和 皇室的堅持讓情況更惡化
英國皇室內部的不和，近日又到了一個新的高峰，被視為哈利王子與其妻梅根好友的歐密德斯高比，在新書「終局之戰」（暫譯）裡透露梅根曾經寫信給哈利的父親查理，提到有兩個皇室重要成員對於她當時尚未出生的兒子亞契之膚色有過疑慮和討論，讓她感到被種族歧視，歐密德堅稱自己從未寫出過那兩人的身份，卻被荷蘭版的不小心印出來，儘管書商已經趕快下架、回收，仍被揭露那兩人正是現在已是英國國王的查理，和英國媒體捧成天使王妃的哈利大嫂凱特，哈利、梅根與斯高比又陷入爭議風暴，被英國一堆輿論修理的體無完膚。
眾所周知，梅根與凱特妯娌不和，打從剛見面就不太對盤，後來更是當不成朋友。根據歐美媒體報導，曾經在好萊塢打滾、在超夯影集「無照律師」是主角之一的梅根，始終不太認為凱特有啥資格能在慈善活動上發表意見，因為她不但靠自己的能力打出一片天，也早就一直在參與慈善事業，跟嫁入皇室前從來沒有出去上班、沒有個人成就的凱特有很大的差別。
無奈當梅根嫁入皇室後，就知道皇室的長幼尊卑過於嚴重，凱特因為嫁給王儲、日後會是王后，因此皇室的慈善事業門面人物就是她，其他在王位繼承權上排後面的人，只能乖乖當她的輔助，讓梅根無法忍受，梅根一直沒辦法做好「要當凱特配角」的心理準備。
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