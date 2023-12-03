我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美晶片禁令升級 下月派說明團赴台畫紅線

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇5死…2警被砍傷

甄嬛傳特展 隨「驚鴻舞」穿越古今…7主題體驗甄嬛一生

中國新聞組／即時報導
「甄嬛傳」文化傳承體驗特展上，數十套劇中原版戲服和飾品展出。圖／聯合報北京傳真
「甄嬛傳」文化傳承體驗特展上，數十套劇中原版戲服和飾品展出。圖／聯合報北京傳真

自2011年播出以來，影視劇「甄嬛傳」受到眾多觀眾的喜愛和追捧。最近，位於北京798藝術園區的「『甄嬛傳』文化傳承體驗特展」開幕。數十套劇中原版戲服和道具一應亮相，拉近了劇中的世界與觀眾的距離。

此次展覽共分為七大主題篇章：夢回紫禁、鳳儀萬千、賞心樂事、御苑穿花、意境東方、鳳凰於飛和東西市集。以劇中核心情節為線索、以甄嬛為第一視角串聯起整個故事線，分別從人物角色、生活經歷、人生階段等多個角度，解讀「甄嬛傳」及其背後的文化內涵。通過跨越古今的藝術展品、主題空間設置和線上線下的互動體驗，喚起大家對於劇情的回憶、情感的共鳴和文化的傳承。

在展覽現場，甄嬛、沈眉莊、安陵容等眾多角色所穿的數十套劇中原版戲服一應亮相，華妃的經典仿點翠頭冠等飾物也在展出之列，觀眾伴隨著劇中「驚鴻舞」的音樂漫步其間，彷彿進入了「甄嬛傳」中的世界。中國文物交流中心支持的展品則通過影視與史料的結合，幫助大家更深一步了解劇中文化背景。

影視劇「甄嬛傳」改編自流瀲紫所著小說「後宮．甄嬛傳」。故事本身是架空的大周朝，改編後選擇了「落地」的做法，變成了以清雍正年間為背景的故事。該劇在日本、美國等國家也相繼播出，是首個在Netflix平台付費播出的中國電視劇。

十幾年間，「甄嬛傳」裡的眾多人物形象變成了流行文化符號，比如有人COS冰嬉的安陵容，有人借鑑劇中台詞拍短劇，還有很多劇照被網友做成了表情包。「甄嬛傳」還帶火了不少旅遊打卡點。「甄嬛傳」的取景地，分別是北京故宮、圓明園等建築園林、橫店影視城和北京大觀園。許多遊客紛紛前往故宮拍攝「甄嬛傳」名場面打卡照，或在長街模仿「安陵容入選」，或在螽斯門效仿「皇后罰站」。不少網友調侃，原來中國人有自己的「嬛球影城」。

日本 Netflix

上一則

炎亞綸沉寂半年曝身邊有新歡 初見面就想「給你一個家」

延伸閱讀

佘詩曼演霸氣主播 職場版甄嬛紅了

佘詩曼演霸氣主播 職場版甄嬛紅了
佘詩曼演主播夠霸氣 職場版「甄嬛傳」有望成TVB年度最高收視劇集

佘詩曼演主播夠霸氣 職場版「甄嬛傳」有望成TVB年度最高收視劇集
「甄嬛傳」熱播12年辦展卻被嫌質感低 網驚：果郡王變女體

「甄嬛傳」熱播12年辦展卻被嫌質感低 網驚：果郡王變女體
何潤東新戲「歲歲青蓮」 被虧宮鬥「低配版」

何潤東新戲「歲歲青蓮」 被虧宮鬥「低配版」

熱門新聞

愛奇藝尖叫之夜獻唱，白鹿因假唱對嘴遭吐槽。（取材自微博）

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

2023-11-28 05:30
景甜(右)在「灼灼風流」中喊話為馮紹峰生女兒。（圖：龍華電視提供）

馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

2023-11-30 22:31
泰勒絲被爆料兩年多前已在英國秘婚。（歐新社資料照片）

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚？公關談謠言：給她痛苦與創傷

2023-12-01 16:54
游天翼（左）與王令塵不時大方秀恩愛。圖／Number One PR Communication Limited提供

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

2023-12-02 10:09
富商孫東海否認自己和張柏芝有男女關係。（視頻截圖）

「8年沒聯絡」 駁斥是張柏芝第3胎精主 富商提告結果出爐

2023-11-29 08:00
林青霞日前返台領取金馬獎終身成就獎。（記者吳致碩／攝影）

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

2023-12-02 19:14

超人氣

更多 >
吉星保護 「3星座」12月運勢紅到發紫 有望加薪發橫財

吉星保護 「3星座」12月運勢紅到發紫 有望加薪發橫財
甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間
中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測
蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說
比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重

比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重