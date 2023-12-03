甄嬛傳特展 隨「驚鴻舞」穿越古今…7主題體驗甄嬛一生

「甄嬛傳」文化傳承體驗特展上，數十套劇中原版戲服和飾品展出。圖／聯合報北京傳真

自2011年播出以來，影視劇「甄嬛傳」受到眾多觀眾的喜愛和追捧。最近，位於北京798藝術園區的「『甄嬛傳』文化傳承體驗特展」開幕。數十套劇中原版戲服和道具一應亮相，拉近了劇中的世界與觀眾的距離。

此次展覽共分為七大主題篇章：夢回紫禁、鳳儀萬千、賞心樂事、御苑穿花、意境東方、鳳凰於飛和東西市集。以劇中核心情節為線索、以甄嬛為第一視角串聯起整個故事線，分別從人物角色、生活經歷、人生階段等多個角度，解讀「甄嬛傳」及其背後的文化內涵。通過跨越古今的藝術展品、主題空間設置和線上線下的互動體驗，喚起大家對於劇情的回憶、情感的共鳴和文化的傳承。

在展覽現場，甄嬛、沈眉莊、安陵容等眾多角色所穿的數十套劇中原版戲服一應亮相，華妃的經典仿點翠頭冠等飾物也在展出之列，觀眾伴隨著劇中「驚鴻舞」的音樂漫步其間，彷彿進入了「甄嬛傳」中的世界。中國文物交流中心支持的展品則通過影視與史料的結合，幫助大家更深一步了解劇中文化背景。

影視劇「甄嬛傳」改編自流瀲紫所著小說「後宮．甄嬛傳」。故事本身是架空的大周朝，改編後選擇了「落地」的做法，變成了以清雍正年間為背景的故事。該劇在日本 、美國等國家也相繼播出，是首個在Netflix 平台付費播出的中國電視劇。

十幾年間，「甄嬛傳」裡的眾多人物形象變成了流行文化符號，比如有人COS冰嬉的安陵容，有人借鑑劇中台詞拍短劇，還有很多劇照被網友做成了表情包。「甄嬛傳」還帶火了不少旅遊打卡點。「甄嬛傳」的取景地，分別是北京故宮、圓明園等建築園林、橫店影視城和北京大觀園。許多遊客紛紛前往故宮拍攝「甄嬛傳」名場面打卡照，或在長街模仿「安陵容入選」，或在螽斯門效仿「皇后罰站」。不少網友調侃，原來中國人有自己的「嬛球影城」。