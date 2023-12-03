經典重啟 成龍助陣 新「小子難纏」找主角1天萬人報名

珍娜奧特嘉也是歐美娛樂界紅得發紫的年輕偶像。（路透資料照片）

好萊塢新奇好題材難尋，舊名作不同形式的再續、重啟，仍是製片主流方針。才剛過去的感恩節假期，「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」連霸雙周北美票房冠軍，累積賣座數字也破1億美元大關，證明經典IP的價值，未來包括「小子難纏」、「暮光之城」等也都會再出新作。

1980年代在美國轟動一時的「小子難纏」系列，不但把男主角雷夫馬奇歐捧紅，21世紀後重拍成「功夫夢」，由威爾史密斯 的兒子傑登搭配成龍，北美票房也破億美元。近年來則以原版的續篇影集「眼鏡蛇道館」再度贏得高人氣。索尼 因而宣布，要撮合雷夫馬奇歐與成龍聯手主演最新「小子難纏」續集電影，鎖定15至17歲有華裔 血統的新秀為主角。徵才消息才發布，24小時內立刻湧進破萬人報名，相當熱烈。

描述高中女生與吸血鬼發生愛情，又被狼人男孩心儀的「暮光之城」系列，也曾在全球各地締造驚人票房，讓主演此系列的克莉絲汀史都華、羅伯派汀森事業攀上高峰，已經有改編為電視影集重啟的計畫。原版首集導演凱薩琳哈德威近日在podcast上認證目前在影視圈相當走紅的「星期三」珍娜奧特嘉和「高校十八禁」雅各艾洛迪是新版主角完美人選，就算八字還沒一撇，已經掀起話題。