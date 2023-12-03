湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

艾瑪華森成為擔任主角時，全球總票房最高女星的亞軍，迪士尼真人版「美女與野獸」熱賣幫助很大。圖／摘自IMDb

影星的票房號召力該如何評估，常讓媒體傷透腦筋，特別近來流行「大堆頭」，一部片子有好幾位大牌，到底誰才是主要吸引觀眾花錢買票進場的關鍵？有一份歐美最新的統計數字，從明星擔任主角的票房累積成績來估算，稱「黑寡婦」思嘉莉約翰森有33部當主角的電影，全球總票房達145億6800萬美元，打敗所有的男星，成為冠軍，也是無庸置疑的超級賣座保證巨星。

按照這樣的邏輯來評估，在思嘉莉約翰森之下排名亞軍的是山繆傑克森，有54部片是擔任主角，總票房145億6000萬美元，以些微差距小輸。接著前10名依序是小勞勃道尼、柔伊莎達娜、克里斯普萊特、湯姆克魯斯 、馮迪索、克里斯漢斯沃、布萊德利庫柏與克里斯伊凡。不難看出，前10名除了湯姆克魯斯之外，其他全部都有在漫威 的超級英雄系列上擔任重要角色，因此拜漫威影片過往全球超大賣之賜，大家都成了票房金雞母。