曾和台男交往 韓國性感女神直言「印象很差」

韓國性感女神SODA坦言對台灣男生沒有好印象。圖／中天提供

來自韓國的性感女神「DJ SODA（黃素熙）」日前上中天「同學來了」，她曾交過台灣男友，「我跟韓國男生交往的時候都沒被劈腿過，但我和台灣男生交往時，曾經有懷疑過1個女生，那個台灣男生一直說只是一般朋友，結果我們分手隔天，他們馬上變情侶。」但趙正平認為不能以偏概全：「男生、女生都會劈腿或被劈腿，愛沒有對錯，所以SODA說交往過的韓國男生都沒有劈腿，那是她運氣好，我不相信韓國都沒有渣男。」

馬丁則覺得台灣男生管太寬：「另一半穿什麼、聚會有沒有男生都要管，我有些女生朋友出去玩，自拍都是為了要傳給另一半報備。」SODA也覺得台灣男生控制慾比較強：「雖然那個台灣男生知道我的工作必須要穿得比較性感，但交往過程中，他還是很想要管我，所以要當我的男友，必須要接受我的工作條件。」話一說完，主持人阿Ken便很好奇SODA目前的感情狀態，SODA不僅大方透露目前單身，還直言阿Ken就是她的理想型，一旁的趙正平聽了很不是滋味，故意調侃：「阿Ken不是Gay嗎？」阿Ken傻眼：「你有必要無所不用其極的毀掉別人嗎？」

SODA還提到前男友的行為讓她對台灣男生留下壞印象：「我之前的台灣男友很常來韓國看我，但他一毛錢都沒有花，甚至我生日都是花自己的錢買禮物、吃生日大餐，所以我以為台灣男生都很小氣。」而讓她傷心的事還不只這一樁：「我手受傷他還叫我跟他一起去丟垃圾，我說『我的手已經受傷了』，他竟然說『妳有另一隻手沒問題』，很無情，也因為我從他身上受到很多傷害，所以目前還沒有感受到台灣男生的優點。」