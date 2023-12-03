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威爾史密斯終於黑翻紅？與強尼戴普相見歡

記者蘇詠智／即時報導
強尼戴普（左）與威爾史密斯在「紅海電影節」中開心相逢。圖／摘自IG
強尼戴普（左）與威爾史密斯在「紅海電影節」中開心相逢。圖／摘自IG

經費相當充足的沙烏地阿拉伯，意圖打響自家舉辦的「紅海電影節」聲勢，請到許多好萊塢明星出席，除了莎朗史東、柔伊莎達娜、蜜雪兒蘿莉格茲、強尼戴普等之外，由於奧斯卡掌摑事件在美國演藝行情尚未由黑翻紅的威爾史密斯也到場，而且不同於他在美國還是遭到不少冷嘲熱諷，包括當地影迷和名人都來邀他合照，他顯得非常受歡迎，他也大方透露與「金牌拳手」系列男主角麥可B喬丹合演「我是傳奇2」的計畫還在進行中。

威爾史密斯在紅海電影節中座談中，大方表示：「我犯過不少錯誤。」觀眾很容易聯想到他在奧斯卡典禮上掌摑硬要開他妻子潔妲蘋姬玩笑的克里斯洛克，亦想到他與潔妲蘋姬被人議論紛紛的「開放式婚姻」，不過威爾的結論是：「名氣是種很特別的怪物，當人們說你的好，千萬不能太興奮，因為一旦他們說你的不好，你會很掙扎，且遭受更多的不愉快。我必須很清楚知道我是誰，以及我到底想在這世界上做些什麼。」

原本在好萊塢呼風喚雨的威爾史密斯，進入21世紀後不只票房號召力逐漸下滑，在奧斯卡掌摑事件後，形象更是跌到谷底，有一堆業界人士還是堅持他需要繼續被抵制，他也暫時很難翻身。可是威爾的優勢在他仍是不少國家影迷眼中讓人喜愛的大牌，若是這些市場展現出強大的商業潛力，他就可以不需要那麼在意好萊塢。

有趣的是，幾年前曾經因為被前妻安珀赫德指為「家暴男」，因此馬上被好萊塢各大公司敬而遠之的強尼戴普，就算去年打官司大贏安珀，至今也還有大公司大片確定由他主演，他在紅海電影節見到威爾就笑得開心，兩人還熱情擁抱，似乎有一種不需言說的默契。

威爾史密斯在「紅海電影節」仍然大受歡迎。圖／摘自IG
威爾史密斯在「紅海電影節」仍然大受歡迎。圖／摘自IG

好萊塢 威爾史密斯 奧斯卡

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