沒1000萬人民幣那麼多…陳志朋認疏忽已補繳稅款

陳志朋坦承有疏忽已補繳交稅款。（取材自微博）

曾是台灣初代男團小虎隊成員的陳志朋 ，日前被疑是前員工爆料指2次漏稅，還不簽勞動合約違規解散公司、拖欠員工薪金，甚至滿嘴粗口辱罵員工等；陳志朋2日透過微博 發出聲明回應，表明有關稅 務問題確有疏忽，會承擔責任。另外對於所謂前員工爆出的內容，他認為是斷章取義，惡意曲解，與事實有很大差距。

陳志朋承認有收到稅務局的檢查通知，並主動配合調查，最終在今年6月支付應繳的款項，還表明具體金額沒有爆料者提及的1000多萬人民幣。

至於有稅務問題發生，陳志朋表示是因為自己疏忽：「與我演藝工作相關的協議大多明確由合作方代繳稅款，因此我始終認為帳戶內收到的款項均為合法稅後收入」，直接稅務檢查，才了解不論合同雙方是何種約定，「如果對方未提供完稅證明，我本人作為納稅義務人就應當繳納稅項」。

陳志朋表示，「由於對於法律的無知，未查看對方代我繳納稅款的完稅證明，導致我在不知情的情況下欠下了稅款。」陳志朋坦承稅務問題是他疏忽核查，理應就似承擔責任：「已經第一時間積極整改，希望大家可以給我一個補過的機會。」

另外，他還指出爆料人（前員工）提及的其他內容是斷章取義，惡意曲解與憑空捏造，與事實有很大的差距，將就他侵權的行為發起訴訟，相信司法會還他公司一個公道。