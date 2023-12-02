我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

菲律賓規模7.6強震 當局警告恐發生毀滅性海嘯

這樣不瘦也難 太妍自曝特殊習慣養成長不胖原因

編輯蔡欣妤／即時報導
少女時代隊長太妍日前帶著新專輯《To. X》回歸。圖／翻攝自YouTube
少女時代隊長太妍日前帶著新專輯《To. X》回歸。圖／翻攝自YouTube

少女時代隊長太妍日前帶著新專輯《To. X》回歸，R&B情歌也讓粉絲不斷按下重播鍵，另外也與男演員在MV中有許多近距離對手戲。太妍此次回歸也登上各節目宣傳，近日她做客Got7成員BamBam的節目《Bam家》，不僅一圓BamBam的粉絲夢，也意外公開藏有體重秘密的生活習慣。

太妍日前做客《Bam家》還帶來了給BamBam的手寫信，而BamBam終於如願見到女神緊張到不斷手抖，還說要把信裱框起來。見到太妍後他送上巧克力棒零食以及ZERO（太妍的寵物狗）的冬天衣服，狂收禮物讓太妍懷疑：「今天是我的生日嗎？」另外BamBam也親手準備青木瓜沙拉招待女神，期間兩人在聊到食物話題時，意外曝光太妍私下的飲食習慣。

太妍坦言自己不僅食量小、挑食，也是「小孩子口味」，不太能吃辣，喜歡零食、甜食跟炸豬排，就連泡麵也不常吃，因為幾乎都有辣，泡菜也是找不太辣的來吃。接著她補充自己吃東西的習慣，平常時不時會吃一點零食，偏愛一口一個的那種，然後會吃一吃休息一下，再繼續吃。她表示每個人都有享受食物的方式，像是有些人就喜歡下班跟朋友聚餐，但自己就沒有這種嚮往，對食物也不太感興趣。這樣的飲食方式也讓BamBam擔心女神的健康，還問對方有沒有做過內視鏡檢查，太妍則笑說自己做過檢查很健康。

事實上太妍長年維持43至45公斤的體重，除了本身胃口就不大之外，她也維持早睡早起，每天做皮拉提斯的生活習慣，間接少量多參加上每天運動，因此養成吃不胖的好體態。

上一則

艾成回來了 王瞳淚曝1浪漫約定

延伸閱讀

AKIRA娶女神沒壓力 很尊敬林志玲

AKIRA娶女神沒壓力 很尊敬林志玲
半夜肚子餓？4種零食 解饞又不干擾睡眠

半夜肚子餓？4種零食 解饞又不干擾睡眠
大華超市西木店開業 洛縣首設美食廣場門市

大華超市西木店開業 洛縣首設美食廣場門市
吃薯片聲音太吵？多力多滋推消音器

吃薯片聲音太吵？多力多滋推消音器

熱門新聞

愛奇藝尖叫之夜獻唱，白鹿因假唱對嘴遭吐槽。（取材自微博）

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

2023-11-28 05:30
景甜(右)在「灼灼風流」中喊話為馮紹峰生女兒。（圖：龍華電視提供）

馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

2023-11-30 22:31
泰勒絲被爆料兩年多前已在英國秘婚。（歐新社資料照片）

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚？公關談謠言：給她痛苦與創傷

2023-12-01 16:54
秦嵐前凸後翹的身材被指不科學。微博

「天選之臀」不夠看… 秦嵐穿瑜伽服像「細枝掛碩果」 網讚爆

2023-11-25 20:32
富商孫東海否認自己和張柏芝有男女關係。（視頻截圖）

「8年沒聯絡」 駁斥是張柏芝第3胎精主 富商提告結果出爐

2023-11-29 08:00
永遠的東方不敗林青霞獲得終身成就獎。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

2023-11-25 10:33

超人氣

更多 >
泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚？公關談謠言：給她痛苦與創傷

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚？公關談謠言：給她痛苦與創傷
電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功
跪殺佛洛伊德白警獄中被刺22刀 前幫派成員遭起訴謀殺未遂

跪殺佛洛伊德白警獄中被刺22刀 前幫派成員遭起訴謀殺未遂
中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令
「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了

「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了