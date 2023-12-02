洗腦神曲太中毒 NewJeans抱走MMA大賞哭了

NewJeans以獨特魅力席捲全球。圖／摘自MK體育

南韓 歌壇年末盛事2023 Melon Music Awards （2023 MMA）2日登場，大勢女團NewJeans一口氣抱走兩座大賞，席捲圈圈的「ditto」獲頒年度歌曲，而NewJeans則獲得年度藝人肯定。另外年度專輯獎落IVE，年度製作則是男團NCT Dream。

NewJeans今年快速竄紅，人氣扶搖直上，尤其在網路社群受到全球青少年喜愛和模仿。對於能成為大獎得主，她們又驚又喜，領獎時直呼榮幸。成員Danielle因為感動忍不住哽咽落淚，代表團體用英文再次致謝。

今晚化身白色女神的IVE以「I've IVE」奪得年度專輯，她們領獎時激動淚崩，Rei飛馳內疚自己因身體狀況暫停宣傳活動，一度哭到講不下去。張員瑛也說從來沒想到會得到大獎，還鼓勵成員們專心表演不要想太多。

此外，aespa獲得年度藝人等4個獎項肯定，被粉絲封為四冠王，不停瘋傳她們氣勢十足的「Drama」舞台表演。今晚討論度最高的演出還有SHINee，他們帶來15周年紀念舞台，一口氣把「Sherlock」、「View」、「Dream girl」等經典作品改編成組曲，超狂唱跳功力喚起廣大韓流粉絲的青春回憶。