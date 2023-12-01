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港星關智斌曬毀容照 瓦斯外洩誤燃…頭髮眉毛都燒焦

娛樂新聞組／即時報導
關智斌活動照被笑豐唇。（取材自微博）
關智斌活動照被笑豐唇。（取材自微博）

42歲香港凍齡男神關智斌1日突然PO出傷照，透露日前家中瓦斯漏氣，誤點火引燃，導致臉部以及手部二級燒傷，「回過神來之後才發現頭髮和眉毛都燒焦了」。他的臉部一度受燒傷影響，不久前出席活動戴手套，用化妝掩蓋，引發粉絲關心。

關智斌在IG分享自己燒傷的經過，他坦言兩個星期前的星期四晚上，因為家居意外「Gas漏氣」，自己大意之下點火引燃，造成臉部和手部二級燒傷。還好當時他緊急用冰水洗臉，並叫了救護車到醫院，經過一星期多專科醫生的治療後才康復。

當時回過神發現，頭髮和眉毛都燒焦了，臉部和嘴唇變得紅腫，「當時真的不知所措也非常驚恐，只記得心跳得很快很快，六神無主了5分鐘才懂得叫車去醫院」。

即使顏面、手部燒傷，關智斌隔天仍照常出席活動，不過仍有粉絲查覺問「為什麼戴手套？」還有人以為天冷導致他鼻子紅，還被笑虧做了「豐唇手術」。他解釋那日其實是燒傷的隔天，因為主辦單位已經為他延期過一次，覺得有責任該完成，當時他戴上手套並用化妝掩蓋傷痕。

後來經過一個星期的脫皮，推掉一些工作和蔡卓妍的生日party，再把燒焦的頭髮剪掉。經過專科醫生的治療，很奇蹟地在一個星期之後基本上已經完全康復，只有眉毛尚未完全長回。他認為這可能與每天服用的大量維他命有關。

關智斌最後很感謝這一段時間照顧他的每一位；「P.S. 本來也想post剛燒傷後的照片，稍微想想之後還是不要嚇到你們」。

關智斌貼出復後照片。（取材自IG）
關智斌貼出復後照片。（取材自IG）
關智斌一向熱愛運動。（取材自IG）
關智斌一向熱愛運動。（取材自IG）

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