吳宇森近20年後重回好萊塢 「無聲夜」冒染疫風險完成

吳宇森（右）有女兒吳飛霞（中）陪伴出席新片活動，就感到安心。圖／照片倪有純提供

77歲的名導吳宇森闊別好萊塢 近20年，再度回歸推出全新動作片「無聲夜」，成績受到各方矚目，歐美影評也認為他這次將過往被稱道的暴力美學又帶回來，激烈程度絕對讓觀眾滿意。儘管年事已高，吳導演很珍惜生命中的每分每秒，賣力出席宣傳活動，也有許喜歡電影的年輕觀眾，給他熱烈掌聲，讓他相信當初冒著染疫的風險到墨西哥 拍這部片，是正確的決定。

「無聲夜」本周末起正式在美國、台灣上映，北美有1800家戲院上片映，台灣也有不少映廳加入聯映，全家人在第一時間分享他的喜悅。他開心到特別下廚做飯，那天剛好他妻子牛春龍的2哥和大姊在場，賓主盡歡，且過去會在他影片中亮相的女兒吳飛霞，這次不但也客串演一位女警，更陪他出席試映會，有她在身邊，吳宇森就很放心。

回想到當初決定拍攝「無聲夜」時，烏俄戰爭還沒開打，但已經流言四起，各方預期戰事難避免，而美國的疫情仍嚴重，很多產業尚停擺中，片子也一度宣布停拍，觀望情勢的發展。不過後來「無聲夜」資金到位，為了珍愛的電影，吳宇森連年夜飯都沒吃，就在牛春龍的支持下，冒著染疫風險前往墨西哥拍片。他坦言，家人一起團圓吃年夜飯、他最愛的電影只能2選1，內心也非常掙扎，還好那時愛電影的衝動，幫助他下定決心，沒有再等待，不然今天就不會這部他自己很開心能完成、觀眾也期待的「無聲夜」。

經歷過很長一段的演藝生涯，吳宇森透露在1970年代末，一直沒有機會拍攝自己熱愛的電影題材與類型，「我夢想能夠拍攝像我欣賞的法國電影，譬如亞蘭德倫主演的『午後七點零七分』，那種冷面殺手的影片。」有人告訴他，當時不是拍攝這類電影的時機，所以只能拍攝兩種類型，拳頭或枕頭，也就是拍功夫片或色情片。後來「英雄本色」是他第一次能夠放手去拍類似「午後七點零七分」風格的電影，片中黑幫分子穿的大風衣也是承襲自亞蘭德倫的殺手造型，結果讓周潤發 就此粉碎「票房毒藥」的污名，成了當紅炸子雞，也讓吳宇森得到電影市場的肯定。