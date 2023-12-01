我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

18個月大時就會用中文數數 新州6歲童測出IQ138

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

吳宇森近20年後重回好萊塢 「無聲夜」冒染疫風險完成

記者蘇詠智／即時報導
吳宇森（右）有女兒吳飛霞（中）陪伴出席新片活動，就感到安心。圖／照片倪有純提供
吳宇森（右）有女兒吳飛霞（中）陪伴出席新片活動，就感到安心。圖／照片倪有純提供

77歲的名導吳宇森闊別好萊塢近20年，再度回歸推出全新動作片「無聲夜」，成績受到各方矚目，歐美影評也認為他這次將過往被稱道的暴力美學又帶回來，激烈程度絕對讓觀眾滿意。儘管年事已高，吳導演很珍惜生命中的每分每秒，賣力出席宣傳活動，也有許喜歡電影的年輕觀眾，給他熱烈掌聲，讓他相信當初冒著染疫的風險到墨西哥拍這部片，是正確的決定。

「無聲夜」本周末起正式在美國、台灣上映，北美有1800家戲院上片映，台灣也有不少映廳加入聯映，全家人在第一時間分享他的喜悅。他開心到特別下廚做飯，那天剛好他妻子牛春龍的2哥和大姊在場，賓主盡歡，且過去會在他影片中亮相的女兒吳飛霞，這次不但也客串演一位女警，更陪他出席試映會，有她在身邊，吳宇森就很放心。

回想到當初決定拍攝「無聲夜」時，烏俄戰爭還沒開打，但已經流言四起，各方預期戰事難避免，而美國的疫情仍嚴重，很多產業尚停擺中，片子也一度宣布停拍，觀望情勢的發展。不過後來「無聲夜」資金到位，為了珍愛的電影，吳宇森連年夜飯都沒吃，就在牛春龍的支持下，冒著染疫風險前往墨西哥拍片。他坦言，家人一起團圓吃年夜飯、他最愛的電影只能2選1，內心也非常掙扎，還好那時愛電影的衝動，幫助他下定決心，沒有再等待，不然今天就不會這部他自己很開心能完成、觀眾也期待的「無聲夜」。

經歷過很長一段的演藝生涯，吳宇森透露在1970年代末，一直沒有機會拍攝自己熱愛的電影題材與類型，「我夢想能夠拍攝像我欣賞的法國電影，譬如亞蘭德倫主演的『午後七點零七分』，那種冷面殺手的影片。」有人告訴他，當時不是拍攝這類電影的時機，所以只能拍攝兩種類型，拳頭或枕頭，也就是拍功夫片或色情片。後來「英雄本色」是他第一次能夠放手去拍類似「午後七點零七分」風格的電影，片中黑幫分子穿的大風衣也是承襲自亞蘭德倫的殺手造型，結果讓周潤發就此粉碎「票房毒藥」的污名，成了當紅炸子雞，也讓吳宇森得到電影市場的肯定。

接著1990年拍的「喋血街頭」是致敬馬丁史柯西斯的作品，當時在香港票房不好，卻得到好萊塢的青睞，讓他有機會進入好萊塢。這次「無聲夜」則是由「捍衛任務4」製作團隊打造，男主角喬爾金納曼挑戰沒有對白的劇本，幾乎從頭到尾都沒怎麼動口，打鬥場面卻暴力又血腥，是吳宇森又一度給觀眾的震撼。

吳宇森（右起）與「無聲夜」男主角喬爾金納曼、柏林影后凱特琳娜桑迪諾莫雷諾一起聊合...
吳宇森（右起）與「無聲夜」男主角喬爾金納曼、柏林影后凱特琳娜桑迪諾莫雷諾一起聊合作拍片過程。圖／倪有純提供
吳宇森（左起）下廚做了一桌菜，和妻子牛春龍與她的2哥、大姊一起享用。圖／倪有純提...
吳宇森（左起）下廚做了一桌菜，和妻子牛春龍與她的2哥、大姊一起享用。圖／倪有純提供
吳宇森在美出席「無聲夜」的映後活動。圖／倪有純提供
吳宇森在美出席「無聲夜」的映後活動。圖／倪有純提供

好萊塢 墨西哥 周潤發

上一則

隔2年回歸小螢幕 李英愛新劇挑戰天才指揮家解謎

延伸閱讀

台灣影史珍寶「楊德昌回顧展」 12月22日將於紐約展開

台灣影史珍寶「楊德昌回顧展」 12月22日將於紐約展開
黃渤宣傳電影大仆街 一句話化解尷尬被讚高情商

黃渤宣傳電影大仆街 一句話化解尷尬被讚高情商
對掌聲充滿感謝...桂綸鎂「嚴以律己」自知有無盡全力

對掌聲充滿感謝...桂綸鎂「嚴以律己」自知有無盡全力
30年前華府首映 「辛德勒的名單」無可取代

30年前華府首映 「辛德勒的名單」無可取代

熱門新聞

愛奇藝尖叫之夜獻唱，白鹿因假唱對嘴遭吐槽。（取材自微博）

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

2023-11-28 05:30
秦嵐前凸後翹的身材被指不科學。微博

「天選之臀」不夠看… 秦嵐穿瑜伽服像「細枝掛碩果」 網讚爆

2023-11-25 20:32
永遠的東方不敗林青霞獲得終身成就獎。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

2023-11-25 10:33
富商孫東海否認自己和張柏芝有男女關係。（視頻截圖）

「8年沒聯絡」 駁斥是張柏芝第3胎精主 富商提告結果出爐

2023-11-29 08:00
鄧為被狗仔偷拍到「挖鼻孔」糗照。(取材自微博)

挖鼻孔、吸電子菸… 新晉「古裝男神」鄧為形象毀了？

2023-11-24 06:00
景甜(右)在「灼灼風流」中喊話為馮紹峰生女兒。（圖：龍華電視提供）

馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

2023-11-30 22:31

超人氣

更多 >
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
12月鹹魚翻身「3星座」順利告別霉運 滿載喜事迎2024

12月鹹魚翻身「3星座」順利告別霉運 滿載喜事迎2024
馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒
「比卡車更好的卡車」特斯拉Cybertruck交車 起跳價約6.1萬元

「比卡車更好的卡車」特斯拉Cybertruck交車 起跳價約6.1萬元
傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了

傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了