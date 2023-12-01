隔2年回歸小螢幕 李英愛新劇挑戰天才指揮家解謎

南韓 「氧氣美女」演員李英愛，睽違兩年即將帶著新作品回歸小螢幕。她在2021年的《具景伊》雖挑戰瘋癲前警察形象，還有金海淑、鄭石勇等實力派演員加持，然而討論度卻不高。這回她在新劇《大指揮家：弦上的真相》飾演天才指揮家，並與李茂生、黃寶凜星、金榮在等人同台飆戲。

《大指揮家：弦上的真相》由崔伊允及洪貞熙擔任編劇、導演金正權執導，改編自法國電視劇《愛樂樂團》，李英愛飾演的車世音是位前小提琴手，憑著才華年紀輕輕就成為漢江愛樂樂團的世界知名指揮。看似成功的背後她似乎隱藏著某些秘密，在受到奇怪威脅後她不得不回到韓國秘密調查，試圖解開圍繞在漢江愛樂管弦樂團的謎團。

影片來源：youtube/Disney Plus TW