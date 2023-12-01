隔2年回歸小螢幕 李英愛新劇挑戰天才指揮家解謎
南韓「氧氣美女」演員李英愛，睽違兩年即將帶著新作品回歸小螢幕。她在2021年的《具景伊》雖挑戰瘋癲前警察形象，還有金海淑、鄭石勇等實力派演員加持，然而討論度卻不高。這回她在新劇《大指揮家：弦上的真相》飾演天才指揮家，並與李茂生、黃寶凜星、金榮在等人同台飆戲。
《大指揮家：弦上的真相》由崔伊允及洪貞熙擔任編劇、導演金正權執導，改編自法國電視劇《愛樂樂團》，李英愛飾演的車世音是位前小提琴手，憑著才華年紀輕輕就成為漢江愛樂樂團的世界知名指揮。看似成功的背後她似乎隱藏著某些秘密，在受到奇怪威脅後她不得不回到韓國秘密調查，試圖解開圍繞在漢江愛樂管弦樂團的謎團。
影片來源：youtube/Disney Plus TW
李茂生飾演金融投資大亨劉正宰、黃寶凜星飾演漢江愛樂樂團最年輕的首席小提琴手李路娜、金榮在則飾演活在妻子車世音巨大成功下的丈夫金弼。另外，「國民爸爸」鄭東煥與「主角御用奶奶、媽媽」藝秀晶飾演李英愛的父母。官方目前已公開預告片及劇照，《大指揮家：弦上的真相》將在12月9日開播。
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