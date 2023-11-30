周潤發現身LV星光大道不忘打卡 集郵只集到發嫂

周潤發夫婦在星光大道旁與多位美女自拍打卡。（視頻截圖）

國際品牌Louis Vuitton日前在香港 尖沙咀星光大道 舉行，雲集80位中外名人紅星，港星周潤發 與太太陳薈蓮身以一白色情侶裝壓軸現身；親民的周潤發現身星光大道時不忘打卡，與外國美女自拍合照，現場氣氛熱烈，發哥笑言想找偶像「集郵」。

這場盛宴應邀出席的香港紅星包括有周潤發與太太陳薈蓮、郭富城、古天樂、張敬軒等，南韓方面則有男星宋仲基、男團Stray Kids成員Felix，日本男演員歌手平野紫耀（Sho Hirano），內地男星則有王鶴棣、朱一龍、龔俊、白敬亭，場面星光熠熠，而嘉賓之一的謝霆鋒因病缺席。

場內眾星雲集，場外粉絲熱情高漲 ，不少粉絲舉牌支持自己的偶像，非常熱鬧。現場有警員架起鐵馬維持秩序。

周潤發與發嫂陳薈蓮入場前夫妻檔讓傳媒拍照，巨星氣場頓時令周潤發成為全場焦點。而入場後，周潤發與發嫂陳薈蓮位置非常當眼，而完場後更與在場的外籍女士一同合照，而周潤發亦掌機自拍，氣氛歡樂。

周潤發表示有幸邀請到大師為他們負責形象。發哥又被在場記者大讚儼如白馬王子，對此發哥搞笑說：「拉叔（《新紮師兄》中角色名）都拉柴啦，仲白馬王子。」昨晚同場有不少國際影星，問到發哥可有藝人找他「集郵」？他笑言沒有，反而自己想找他們集郵，因他所有偶像都在場，不過暫時只集到發嫂。