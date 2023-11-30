BLACKPINK合體白金漢宮藏小插曲 英網紅曝她私下一面

BLACKPINK成員Rosé(前排左起)、Jisoo、Jennie(後排左起)、Lisa合體出席英國白金漢宮國宴。(美聯社)

南韓 人氣女團BLACKPINK 在本月11日受邀出席白金漢宮國宴，驚喜合體還獲頒MBE榮譽勳章，以表揚她們對環境保護永續發展帶來的影響。國宴期間四位成員共進行兩次換裝，讓粉絲直呼他們美得像公主，而她們在用餐時的小表情跟互動也成為熱議話題。

事實上，四位成員在用餐時位置被分開，據YouTuber 「Korean Englishman」（영국남자）Josh與Ollie事後分享，當時發生了一件小插曲，令他們瞬間入坑，說自己以後就是「Blink」（粉絲名）。擅長英文的Jennie與Rosé跟Ollie坐在一起，而Jisoo跟Lisa則是被分開安排座位。

影片來源：youtube/영국남자 Korean Englishman

會說韓語的Josh其實坐在Jisoo身旁，他分享Jisoo用英文與旁邊的女士聊天，基本上能理解對方的意思，不過Jisoo還是有些猶豫開口說英文。Josh觀察後用韓語向Jisoo說自己可以幫忙她翻譯，Jisoo聽到後便放下心中大石，大聲直呼感謝。而另一邊，Jennie跟Rosé向Ollie確認了Josh的韓語能力後也鬆了一口氣，爆料Jisoo得知位置分開坐後壓力超級大。「Korean Englishman」也被她們彼此間的關心感動，直誇成員們都很親切、貼心，小小互動隱藏成軍8年的團魂。