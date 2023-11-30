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尷尬了 倫敦超市遇五月天阿信 他竟沒帶錢

記者梅衍儂／即時報導
石頭為老婆獻唱放閃。圖／相信音樂提供
石頭為老婆獻唱放閃。圖／相信音樂提供

五月天日前到倫敦開唱，曾到英國留學的石頭其家人都在台下聆聽，點歌環節他「內舉不避親」直接讓老婆點歌，笑說：「她其實沒有舉手，但我很想點她，她很久沒來看五月天演唱會了，一定有很想聽的歌。」阿信開玩笑說：「小姐請問你叫什麼名字，妳明天有沒有空，我剛好沒事。」當場撩起兄弟妻。

五月天相隔5年到倫敦開演唱會，吸引滿場異鄉打拚的華人，石頭說：「台下有很多朋友住在倫敦，不管求學或工作很長一段時間，都滿想家，我跟你們一樣在倫敦住很長，也有想回去出生地，回不去的時候，滿能體會你們心情。」而他台上點老婆放閃，阿信搗蛋想約兄弟妻，石頭連忙阻止阿信，急約老婆隔天去吃炸魚薯條，順便獻唱「愛情的模樣」獻給她。

當天也是團長怪獸的生日，阿信不藏了直接推出蛋糕，反被怪獸懷疑：「我想請問蛋糕是真的嗎？」在萬人面前許下「平安、健康、幸福」的生日願望後，他開心問：「這（蛋糕）真的可以吃？我要拿給詠詠吃。」有女萬事足的模樣盡現。

阿信透露在抵達倫敦後有外出走走，還在超市遇到粉絲，團員你一言我一句笑問「有沒有幫粉絲買單」、「包養歌迷一周」，阿信尷尬笑回：「問題是我沒帶錢。」全場笑翻。

怪獸有女萬事足。圖／相信音樂提供
怪獸有女萬事足。圖／相信音樂提供
五月天「好好好想見到你」倫敦場適逢怪獸生日，眾人為他慶生。圖／相信音樂提供
五月天「好好好想見到你」倫敦場適逢怪獸生日，眾人為他慶生。圖／相信音樂提供

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