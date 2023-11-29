影帝不社恐了？梁朝偉與劉嘉玲遊日本 楓樹下牽手放閃

劉嘉玲貼出與梁朝偉在日本出遊私照。（取材自臉書）

港星梁朝偉 和劉嘉玲是演藝圈令人稱羨的銀幕夫妻，鮮少在社群媒體 放閃的劉嘉玲，28日貼出與梁朝偉在日本 出遊私照，公開放閃，背後楓葉美景也十分吸睛，不到24小時就吸引超過3萬人按讚。

照片中看到劉嘉玲甜蜜地挽著梁朝偉的手，兩人一起對著鏡頭露出幸福微笑，並低調配文「夜楓」；照片中夜幕低垂，燈光打在楓葉上色調十分美麗。劉嘉玲還陸陸續續在IG限時動態中PO出多張楓葉美景，有眼尖網友發現兩人應該是到京都高台寺賞楓，靠近市區是當地著名景點。

61歲影帝梁朝偉一向被指有「社恐」，不時自己長居日本，甚至因避免與別人溝通而拒絕學日文，不過經劉嘉玲不斷訓練，梁朝偉最近越來越開朗，不時與朋友見面，最近夫婦倆經常有影皆雙；兩人結伴到威尼斯影展領「終身成就獎」，月初到廈門出席金雞獎頒獎典禮，梁朝偉還分別與王菲及楊千嬅合照。

這次這對銀幕夫妻一起到日本，還曬出賞楓的美照放閃；網友看見劉嘉玲貼出放閃美照，紛紛留言：「老公在老婆身邊，笑得特別開心。」、「這張照片似一般恩愛夫妻這樣！」、「要一直幸福下去」、「俊男美女。」湧入超過3萬人按讚朝聖。