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曹佑寧金馬紅毯被罵翻 楊千霈：我見到他沮喪表情

記者葉君遠／即時報導
曹佑寧(左)和楊千霈搭檔撐起金馬60的星光大道主持人工作。（本報資料照片）
曹佑寧(左)和楊千霈搭檔撐起金馬60的星光大道主持人工作。（本報資料照片）

曹佑寧在金馬星光紅毯不斷失誤，被各界評為大型災難現場，沉澱兩天後，搭檔楊千霈終於發聲，她嘆，結束時看到他充滿沮喪的臉，「我走過去，給了他一個愛的抱抱，後來他告訴我，這會是他人生裡很有記憶性的一天」。

金馬60是電影圈重要盛會，冠蓋雲集、星光熠熠，紅毯上由老將楊千霈搭檔曹佑寧，楊千霈無論台風、訪問技巧一如過往庖丁解牛讓人讚賞，但曹佑寧慌了，忘詞、沒跟上拍，甚至不小心拿麥克風戳林青霞的嘴，在紅毯結束前網上已負評炸鍋。

楊千霈說，「他被罵，其實我也不好過，因為我們是一個『秀』，我反省，是不是沒把他照顧好」。她認為，大家毋需太過荷責小曹，「畢竟他本來就不是專業的主持人，當下他也有自己的戲在拍，而且不是每個人都有勇氣接下這麼艱難的任務」。

她說，從宣布紅毯主持人開始，到會前彩排，前置作業已經滿滿，只是很多狀況發生得太過突然，兩人事先分配好訪問的對象和問題，當她發現曹佑寧忘了發問，就想辦法把球丟回給他，「但林青霞那段，我的角度是看不到發生什麼事，直到她說了才知道，臨場狀況很多，我無法完全成功救援，結束後我自己也很不好受」。

楊千霈認為，每一個人都是從新人走來，「我前幾年也被罵得很慘，小曹在這個即時新聞爆炸的世代，每個失誤都會被拿放大鏡審視，這是他辛苦的地方。這些年大家雖然讚美我的表現，但也一直有人不喜歡我，說我說話太快，我會檢討自己，是不是有不夠好的地方，甚至有人不喜歡我的聲音，但那就是主觀想法，我無法改變」。

她坦言，典禮結束後讚美她的訊息從四面八方湧入手機，但她仍覺得遺憾，「我跟小曹是一個陣線、要同進退的，他被罵，我覺得我也有責任，也是我的問題，金馬結束隔天我心情也不好，一直到周日晚上我才放下，試著告訴自己，『楊千霈，真的很好了，這事過了』，我去鼓勵他的同時，也在鼓勵我自己，這段旅程中，只要盡力、無愧就行」。

她覺得能參與金馬60這麼重要的盛會已經很美好了，「過去包括蔡昌憲、納豆，誰沒被罵過，過了就過了，要勇敢迎向明年，不要在乎鍵盤俠說了什麼，在這場典禮中，我們參與，而且認識了許多新朋友，內心有感動，就夠了」。

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