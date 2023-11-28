我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比爾蓋茲也愛高股息 這5檔股每年讓他獲4億股息

高房貸高房價讓怨偶離婚、分居都面臨困難

李奧納多被勞勃狄尼洛翻白眼 遭曝創新高片酬

記者黃保慧／即時報導
「花月殺手」李奧納多（右）電影片酬被外媒報導，佔電影製作預算五分之一。圖／MyVideo提供
「花月殺手」李奧納多（右）電影片酬被外媒報導，佔電影製作預算五分之一。圖／MyVideo提供

MyVideo影音平台12月電影強檔片單出爐！由知名導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導、奧斯卡影帝李奧納多迪卡皮歐（Leonardo DiCaprio）主演的電影「花月殺手」搶先版將於12月5日上架；經典恐怖系列「大法師」最新作品「大法師：信徒」、新海誠執導的日本動畫電影「鈴芽之旅」、史蒂芬金全新恐怖作品「禁入墳場：血繼」、李炳憲和朴敘俊主演的韓國災難大片「水泥烏托邦：末日浩劫」等強作。

電影「花月殺手」講述原住民遭白人謀財害命的真實連環血案，李奧納多不僅擔任電影監製，也是與導演史柯西斯第六度合作。李奧納多在好萊塢是眾所皆知片酬排行前段班的明星，據外媒「Screen Rant」報導，有好萊塢知情人士透露，李奧納多這次接演「花月殺手」拿到了高達4000萬美元的片酬，佔了電影2億美元製作預算的五分之一，這也是李奧納多與史柯西斯合作至今，最高收入的一部電影，聘請大明星演出成本相當可觀。

「花月殺手」除了有李奧納多，資深影帝勞勃狄尼洛（Robert De Niro）也是電影主演之一，兩位不同世代的影帝都是導演史柯西斯愛用演員，但卻是首次在導演片中合作，有不少精彩對手戲。不過，導演史柯西斯受訪時透露，兩人的表演風格簡直是天壤之別，勞勃狄尼洛喜歡保守的按劇本來，但李奧納多則是經常即興演出，並喜歡針對劇本內容和導演討論，史柯西斯笑說：「他（李奧納多）總是講個沒完沒了、無止盡的！而勞勃不想說話。我和勞勃會互看彼此一眼，再翻一下白眼，然後我們會告訴他『你不需要那段台詞』。」

史柯西斯也表示，如果要和李奧納多一起工作，那就得常常和他對話，「對我來說，他的演戲風格就是不斷對話、不斷探索。」至於勞勃狄尼洛則很不同，「我們會談話，但很快就會安靜。」但也因此兩人的表演非常互補，「他們兩人在一起相互配合得非常美好！」而更有趣的是，史柯西斯透露，李奧納多最初其實是勞勃狄尼洛介紹給他的，即使兩人表演風格不同，「但當我和李奧納多一起工作後，發現我們也有著我和勞勃之間的合作默契，他也勇於挑戰極限，擁有無所畏懼的態度，也願意嘗試任何事情。」

「花月殺手」李奧納多（右）拍戲話太多、太愛即興表演，讓勞勃狄尼洛（左）忍不住翻白...
「花月殺手」李奧納多（右）拍戲話太多、太愛即興表演，讓勞勃狄尼洛（左）忍不住翻白眼。圖／MyVideo提供

好萊塢 原住民 預算

上一則

超人氣影后被嫌「整形失敗臉變僵」 反嗆：我靠化妝

延伸閱讀

莎朗史東慧眼相中 拉F咖李奧納多熬出頭

莎朗史東慧眼相中 拉F咖李奧納多熬出頭
「性感女王」莎朗史東是李奧納多最大貴人 為此永遠感謝她

「性感女王」莎朗史東是李奧納多最大貴人 為此永遠感謝她
李奧納多翻臉不認人？生日趴擋舊愛不讓進

李奧納多翻臉不認人？生日趴擋舊愛不讓進
翻臉不認舊愛？李奧納多開巨星趴 前女友被擋住 進不去

翻臉不認舊愛？李奧納多開巨星趴 前女友被擋住 進不去

熱門新聞

《以愛為營》片酬曝光，王鶴棣(左)比白鹿多了220萬。（圖／LINE TV提供）

《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬

2023-11-22 07:00
1998年王祖賢專輯記者會。 圖／聯合報系資料照

王祖賢30年前「被包養」？他揭女神私下面貌回應了

2023-11-21 16:21
吳亦凡。（取材自微博）

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

2023-11-21 05:36
秦嵐前凸後翹的身材被指不科學。微博

「天選之臀」不夠看… 秦嵐穿瑜伽服像「細枝掛碩果」 網讚爆

2023-11-25 20:32
永遠的東方不敗林青霞獲得終身成就獎。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

2023-11-25 10:33
鄧為被狗仔偷拍到「挖鼻孔」糗照。(取材自微博)

挖鼻孔、吸電子菸… 新晉「古裝男神」鄧為形象毀了？

2023-11-24 06:00

超人氣

更多 >
華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院
2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢

2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢
華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險

華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險
50歲後護骨 5種食物是好幫手

50歲後護骨 5種食物是好幫手
爾灣華男助哈瑪斯造生化武器 還網羅恐怖主義戰士

爾灣華男助哈瑪斯造生化武器 還網羅恐怖主義戰士