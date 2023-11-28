李奧納多被勞勃狄尼洛翻白眼 遭曝創新高片酬

「花月殺手」李奧納多（右）電影片酬被外媒報導，佔電影製作預算五分之一。圖／MyVideo提供

MyVideo影音平台12月電影強檔片單出爐！由知名導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導、奧斯卡影帝李奧納多迪卡皮歐（Leonardo DiCaprio）主演的電影「花月殺手」搶先版將於12月5日上架；經典恐怖系列「大法師」最新作品「大法師：信徒」、新海誠執導的日本動畫電影「鈴芽之旅」、史蒂芬金全新恐怖作品「禁入墳場：血繼」、李炳憲和朴敘俊主演的韓國災難大片「水泥烏托邦：末日浩劫」等強作。

電影「花月殺手」講述原住民 遭白人謀財害命的真實連環血案，李奧納多不僅擔任電影監製，也是與導演史柯西斯第六度合作。李奧納多在好萊塢 是眾所皆知片酬排行前段班的明星，據外媒「Screen Rant」報導，有好萊塢知情人士透露，李奧納多這次接演「花月殺手」拿到了高達4000萬美元的片酬，佔了電影2億美元製作預算 的五分之一，這也是李奧納多與史柯西斯合作至今，最高收入的一部電影，聘請大明星演出成本相當可觀。

「花月殺手」除了有李奧納多，資深影帝勞勃狄尼洛（Robert De Niro）也是電影主演之一，兩位不同世代的影帝都是導演史柯西斯愛用演員，但卻是首次在導演片中合作，有不少精彩對手戲。不過，導演史柯西斯受訪時透露，兩人的表演風格簡直是天壤之別，勞勃狄尼洛喜歡保守的按劇本來，但李奧納多則是經常即興演出，並喜歡針對劇本內容和導演討論，史柯西斯笑說：「他（李奧納多）總是講個沒完沒了、無止盡的！而勞勃不想說話。我和勞勃會互看彼此一眼，再翻一下白眼，然後我們會告訴他『你不需要那段台詞』。」