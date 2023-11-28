我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中兩國學生交流能否挺過地緣政治考驗？

50歲後護骨 5種食物是好幫手

20歲選秀歌手陳屍飯店 詹雅雯傷心證實：媽媽愛你

記者梅衍儂／即時報導
歌手柯辰勳離世。圖／摘自臉書
歌手柯辰勳離世。圖／摘自臉書

歌手柯辰勳今（28）日官方粉絲團發文，表示柯辰勳已於27日離世，得年20歲，震驚粉絲，曾在選秀節目中擔任他導師詹雅雯也傷心留言。

柯辰勳曾參加三立選秀節目「超級紅人榜」，被封為「鄭日清接班人」，今他的臉書突發文寫下：「我離開了！愛我的人別為我難過，我去找佛跳牆啦，佛祖說我很可愛，小彌勒佛，公德圓滿，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。」更在留言區曝光他的靈堂牌位照片。

詹雅雯得知噩耗後，在柯辰勳臉書傷心表示：「心肝寶貝，無論你到那裡，雅雯媽媽都愛你，愛你。雖然心痛死了！眼淚止不住⋯但是我會深深祝福你，祈求諸佛菩薩保佑，讓心肝寶貝一路無障礙⋯身心輕安自在⋯往生極樂，南無阿彌陀佛。」

柯辰勳的媽媽也以他的帳號留言，表示在飯店員工更衣室裡找到兒子冰冷冷的屍體，但未公布確切死因。

柯辰勳驚傳離世，因為節目與他結緣的詹雅雯、于美人傷心錯愕。三立對此發表了節目製作單位的回應，遺憾年輕生命的逝去。

三立表示，目前柯辰勳爸媽還有很多事情要釐清，「需要給他們兩天時間好好處理，紅人榜這邊也會從旁協助。」節目粉絲團留言致哀：「你一定是天上最可愛、最無厘頭、唱歌最好聽的天使，我們都會想你的。」

此外，包括主持人之一的許志豪、顏永烈、陳隨意、吳申梅和節目戰友前後輩，都留言傳遞不捨，不敢相信柯辰勳已經離開大家。

臉書 天使

上一則

英王加冕大典邀泰勒絲遭拒 不想被貼「挺皇室」標籤

下一則

許光漢穿胸罩「露點」 胸肌炸裂粉絲都看暈了

延伸閱讀

台歌后苦抗帕金森氏症 一度失明哀嘆散步如極限運動

台歌后苦抗帕金森氏症 一度失明哀嘆散步如極限運動
張鎬濂參加選秀綜藝 被問張丹峰、洪欣婚變事件…他這麼回答

張鎬濂參加選秀綜藝 被問張丹峰、洪欣婚變事件…他這麼回答
台電信詐騙累犯 在柬埔寨遭槍殺 陳屍汽車內

台電信詐騙累犯 在柬埔寨遭槍殺 陳屍汽車內
詹雅雯自曝曾獲邀選副總統 「次數多到數不清」

詹雅雯自曝曾獲邀選副總統 「次數多到數不清」

熱門新聞

《以愛為營》片酬曝光，王鶴棣(左)比白鹿多了220萬。（圖／LINE TV提供）

《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬

2023-11-22 07:00
1998年王祖賢專輯記者會。 圖／聯合報系資料照

王祖賢30年前「被包養」？他揭女神私下面貌回應了

2023-11-21 16:21
吳亦凡。（取材自微博）

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

2023-11-21 05:36
秦嵐前凸後翹的身材被指不科學。微博

「天選之臀」不夠看… 秦嵐穿瑜伽服像「細枝掛碩果」 網讚爆

2023-11-25 20:32
永遠的東方不敗林青霞獲得終身成就獎。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

2023-11-25 10:33
鄧為被狗仔偷拍到「挖鼻孔」糗照。(取材自微博)

挖鼻孔、吸電子菸… 新晉「古裝男神」鄧為形象毀了？

2023-11-24 06:00

超人氣

更多 >
華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院
2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢

2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢
「柯文哲走了最錯的一步…」他揭硬傷：趙少康講對了

「柯文哲走了最錯的一步…」他揭硬傷：趙少康講對了
感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居

感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居
華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險

華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險