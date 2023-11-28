20歲選秀歌手陳屍飯店 詹雅雯傷心證實：媽媽愛你

歌手柯辰勳離世。圖／摘自臉書

歌手柯辰勳今（28）日官方粉絲團發文，表示柯辰勳已於27日離世，得年20歲，震驚粉絲，曾在選秀節目中擔任他導師詹雅雯也傷心留言。

柯辰勳曾參加三立選秀節目「超級紅人榜」，被封為「鄭日清接班人」，今他的臉書 突發文寫下：「我離開了！愛我的人別為我難過，我去找佛跳牆啦，佛祖說我很可愛，小彌勒佛，公德圓滿，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。」更在留言區曝光他的靈堂牌位照片。

詹雅雯得知噩耗後，在柯辰勳臉書傷心表示：「心肝寶貝，無論你到那裡，雅雯媽媽都愛你，愛你。雖然心痛死了！眼淚止不住⋯但是我會深深祝福你，祈求諸佛菩薩保佑，讓心肝寶貝一路無障礙⋯身心輕安自在⋯往生極樂，南無阿彌陀佛。」

柯辰勳的媽媽也以他的帳號留言，表示在飯店員工更衣室裡找到兒子冰冷冷的屍體，但未公布確切死因。

柯辰勳驚傳離世，因為節目與他結緣的詹雅雯、于美人傷心錯愕。三立對此發表了節目製作單位的回應，遺憾年輕生命的逝去。

三立表示，目前柯辰勳爸媽還有很多事情要釐清，「需要給他們兩天時間好好處理，紅人榜這邊也會從旁協助。」節目粉絲團留言致哀：「你一定是天上最可愛、最無厘頭、唱歌最好聽的天使 ，我們都會想你的。」

此外，包括主持人之一的許志豪、顏永烈、陳隨意、吳申梅和節目戰友前後輩，都留言傳遞不捨，不敢相信柯辰勳已經離開大家。