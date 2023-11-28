英王加冕大典邀泰勒絲遭拒 不想被貼「挺皇室」標籤

查理的加冕大典請了不少重量級樂壇大咖演出，都被拒絕。（路透）

樂壇當紅女王泰勒絲 ，可以隨心所欲選擇自己喜愛的場子來演出，就算在英國有錢有勢的皇室家族，也未必能讓她點頭。還沒上市已造成轟動話題的最新皇室專書「終局之戰」（暫譯），就揭露英王查理的加冕大典向她提出表演的邀約，她不僅婉拒，還在加冕大典那幾天安排回到小時候長住的美國鄉村樂之都納許維爾進行「時代」巡迴演唱會的演出。

根據「終局之戰」的說法，不只泰勒絲拒絕了英國皇室的邀請，艾爾頓強、愛黛兒、哈利 史泰爾斯、「辣妹」合唱團等英國樂壇大咖，也都沒有接受，因為英皇室近年來負面新聞不少，且跟哈利王子及其妻梅根鬧不和，大咖們都不希望因為加冕大典上的表演被認為是「挺皇室」，寧可跟他們保持一些距離。

泰勒絲之前在巴西 的里約熱內盧開唱，發生當地氣溫過高以至於年輕女歌迷昏倒送醫，因心跳停止而猝逝的悲劇，她邀請這位女生的家人到巴西另一大城聖保羅來看她的演出，更在表演後與他們大合照，外界感到此舉相當溫暖，對她更多了幾分佩服。本來她的巴西巡演，為了這件不幸的憾事，讓她心情陷入低潮，還好剩下的場次都順利完成，她也立刻搭機前往堪薩斯城，與美式足球名將男友崔維斯凱爾西團聚，崔維斯之前曾去阿根廷的布宜諾斯艾利斯找過她，此後她在巴西的巡演兩人就都分隔兩地，直到現在終於能會合。