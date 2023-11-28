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布蘭妮回憶錄殺傷力再強 賈斯汀「魔髪精靈3」照樣大賣

記者蘇詠智／即時報導
布蘭妮出書，成功打擊到傷害過她的舊愛。（路透）
布蘭妮出書，成功打擊到傷害過她的舊愛。（路透）

曾經是歐美樂壇「金童玉女」的賈斯汀與布蘭妮，後來分手讓布蘭妮感到相當不愉快，她在一個多月前推出回憶錄「The Woman In Me」，揭露賈斯汀要她墮胎、用簡訊把她甩掉等往事，讓賈斯汀形象跌谷底，受到網友圍攻，不得不把社群網站上的留言功能關掉，婚姻也被傳陷入危機。不過在賈斯汀新片「魔髮精靈：樂團在一起」首映會上，賈斯汀的妻子潔西卡貝兒陪著他出席，行動破除「婚姻危機」的傳言，而片子上映不到兩周，全球總票房逼近1億5000萬美元，顯然布蘭妮的出擊，暫時沒對賈斯汀的演藝事業造成毀滅性的傷害。

賈斯汀與布蘭妮分手後，彼此的遭遇大不同，賈斯汀聲勢一路扶搖直上，還會把跟布蘭妮的過往拿來當玩笑開，布蘭妮卻陷入低潮，更因情緒崩潰被認定無法管理自己的生活，被法庭判由父親傑米監管所有的收入和她的人生，因此開始了她最憤怒也不願回首的13年受到束縛的日子。布蘭妮有過那麼慘痛的歷程，賈斯汀難逃被批評，在她的回憶錄揭露驚人秘密後，賈斯汀紅遍影歌兩壇、吃香喝辣的生活，終於被迫暫停，還遭瑪丹娜等重量級前輩退追蹤，八卦刊物都唱衰他的事業與生活恐出現大危機。

「魔髮精靈：樂團在一起」美國首周末票房僅次於「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」，頗讓夢工廠動畫滿意，本集情節就以賈斯汀聲音演出的小布為主，描述他幼年時身為人氣男團的小弟，幾個大哥哥卻在一次演出後鬧翻，各自尋找自己不同的人生方向，把他撇掉，多年後其中有人面臨危險，之前成員陸續回歸，卻不知是否還能重拾過去的情誼，賈斯汀本人也有和過去「超級男孩」團員再合體表演的計畫，卻被布蘭妮的回憶錄弄得差點又要生變。

賈斯汀是「魔髮精靈：樂團在一起」的中心主角。（路透）
賈斯汀是「魔髮精靈：樂團在一起」的中心主角。（路透）
潔西卡貝兒（左）在丈夫賈斯汀深陷風暴的現在，還是陪他出席新片「魔髮精靈：樂團在一...
潔西卡貝兒（左）在丈夫賈斯汀深陷風暴的現在，還是陪他出席新片「魔髮精靈：樂團在一起」的首映會。（歐新社）

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