贊同嗎？「暮光之城」導演認為他們最適合演新男女主角

克莉絲汀史都華的演藝事業因「暮光之城」系列攀上高峰。圖／摘自IMDb

描述高中女生與吸血鬼發生愛情，又被狼人男孩心儀的「暮光之城」系列，曾經在全球各地締造驚人票房，也讓主演此系列的克莉絲汀史都華、羅伯派汀森事業攀上高峰，至今還令人印象深刻。該系列已有改編為電視影集重啟的計畫，原版首集導演凱薩琳哈德威也在podcast上認證目前在影視圈相當走紅的兩位年輕藝人，是扮演新版女主角貝拉和吸血鬼愛德華的完美人選。

凱薩琳哈德威之前才透露，當初為「暮光之城」選角，電影公司還對羅伯派汀森的帥氣度沒有信心，不覺得他能讓全球女孩被迷得神魂顛倒。而podcast主持人問她有沒有覺得哪些年輕演員很適合主演新版「暮光之城」，她本來也沒有什麼想法，不過當主持人提到：「有沒有那些年輕演員你會找他們演貝拉和愛德華，比如說雅各艾洛迪演愛德華，然後珍娜奧特嘉…」不等他把話說完，凱薩琳立刻插嘴：「對耶，這一組會非常完美。」雅各和珍娜她都大讚他們「很棒」。

來自澳洲 、身高超過190公分的雅各，因主演「親親小站」系列與「高校十八禁」崛起，而才155公分的珍娜，則因影集「星期三」紅遍全球。兩人都是顏值不錯、演技也有潛力的年輕紅星，只有身高落差過大，恐怕會比上一代的克莉絲汀史都華與羅伯派汀森感覺沒那麼協調。