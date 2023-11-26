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封殺金馬獎第5年 中國電影仍獲獎 中網友翻牆看

記者謝守真／即時報導
第60屆金馬獎最佳紀錄短片由《備忘錄》奪得。記者吳致碩／攝影
第60屆金馬獎最佳紀錄短片由《備忘錄》奪得。記者吳致碩／攝影

第60屆金馬獎於25日落幕，儘管今年已是中國封殺金馬獎的第五個年頭，卻仍有部分中國作品和電影人參加，並且拿下最佳紀錄片、最佳紀錄短片與最佳影片等大獎，讓今年的金馬獎在中國網上再次掀起話題，有網友感嘆，幸好華語電影還有一個這麼尊重、珍惜才華的地方。

本屆金馬獎不只有中國導演夫妻檔黃驥、大塚龍治所執導的「石門」，以寫實視角，描繪中國社會在零工經濟下，歷經扭曲社會百態的小人物，奪得最佳劇情片大獎。中國導演、編劇孫杰自編自導的首部劇情長片《大山來了》，也拿下最佳原著劇本獎。

此外，講述上海疫情封城的紀錄短片《備忘錄》也奪得「最佳紀錄短片」，由中國導演王兵記錄童裝工廠年輕工人的《青春（春）》則獲得「最佳紀錄片」。

事實上，25日晚間就有不少中國網友「翻牆」觀看金馬直播，並同步在網上分享、討論得獎名單，還有不少網友聽到台語，紛紛留言表示：「聽不懂台語，講國語」。

有網友在微博上表示，對金馬60還是有些觸動的。尤其是得獎的中國電影人的台上致詞，更讓不少中國網友有很深的感受。

還有人寫到，「金雞獎是一個中國面貌」，金馬獎又是另一番面貌，兩者是「平行宇宙」。有網友則感嘆，幸好華語電影還有一個這麼尊重才華、珍惜才華的地方。

2018年金馬獎，紀錄片導演傅榆獲得最佳紀錄片獎時說到，「希望有一天我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為台灣人最大的願望」。這番得獎感言因被指涉及「台獨」言論，不少人認為這導致中國主流電影、電影人之後就沒再參加金馬獎，但中國官方對兩岸關係的態度應當才是主因。

第60屆金馬獎最佳劇情片由《石門》奪得。記者吳致碩／攝影
第60屆金馬獎最佳劇情片由《石門》奪得。記者吳致碩／攝影
第60屆金馬獎最佳紀錄片由《青春（春）》奪得。記者吳致碩／攝影
第60屆金馬獎最佳紀錄片由《青春（春）》奪得。記者吳致碩／攝影

疫情 封城 微博

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