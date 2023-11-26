金馬舞台階梯險害得獎者慘摔 設計細節原來是這樣

金馬獎舞台中間突出的方格設計讓階梯產生落差。(圖／台視提供)

第60屆金馬獎頒獎典禮圓滿落幕，其中一項令觀眾費解的，就是舞台設計的階梯害多位得獎人踉蹌，差點當場跌倒。主辦單位公布舞台設計的用意，找來已連續四年操刀金馬獎舞台設計的黎仕祺，把「無邊界」的概念導入今年舞台設計中。而黎仕祺表示，他直覺要傳達的概念是：「在無垠邊界的環境裡，有很多座金馬獎。」

為了打破國父紀念館的場地限制，黎仕祺特別把舞台上的方柱，設計成菱形，而其中更有五根柱體是可以任意移動來變換陣形的，跳脫過去設計都會把國父紀念館舞台上方的天空全部包起來，今年則是保留天空的通透性，讓整體舞台可以呈現無限透視、沒有邊界。

黎仕祺把這次的舞台比喻成裝載許多故事的黑色盒子，笑說其實這次舞台的陣形某種程度也很像西門町電影街的騎樓，當方柱的LED畫面投出一張張電影海報，回憶湧現出小時候去看電影的畫面。

黎仕祺巧妙運用景深、透視等視覺效果，搭配經過多次計算而來的軌道移動柱體，讓金馬60的主視覺更加生動、立體化，而以往在三金典禮中常運用中隔景作為換場時的緩衝，今年則是拿掉中隔景設計，利用舞台上11根菱形柱變換多達12種舞台陣形，讓典禮中的每一個橋段和表演更加隆重。

談及為了克服技術面上的困難，黎仕祺也特別感謝台視製作團隊及硬體廠商，經過多次來回修正，一起把舞台的陣形完美呈現。儘管技術面困難提升，甚至也犧牲換景時間，儘管如此卻很值得。