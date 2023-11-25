藍白合破局網虧「分手擂台」 滅火器曝驚人反應
集結眾星的「火球祭」闊別4年，25日重返樂天桃園棒球場，2天累積2.5萬人入場，作為監製、策展人兼演出的滅火器登台揭開序幕，主唱楊大正表示：「現在心情超好，很感動！中間歷經疫情，好幾次想辦，但一直不明朗所以無法完成，現在實現了很興奮。」
而藍白合前天正式破局，郭台銘、柯文哲、侯友宜、朱立倫與馬英九之間的互動被網友酸是「分手擂台」、「五漢廢言」，對此楊大正沒有太多評論，打趣回說：「我今天是見證人，就不多說話了。」吉他手宇辰則說：「好看啊，替忙碌的生活增添趣味。」
他們今天邀來血肉果汁機主唱GIGO登台合唱「19」，瞬間引發暴動，滅火器透露2天的演出會帶來截然不同的歌單，開玩笑說：「2天我們會唱不一樣的歌，不一樣到會以為是兩個不一樣的團。」他們也透露要把「一生到底 One Life, One Shot」演唱會搬進北流，跟粉絲相約明年見。
被封為韓國流行文化總統的李泳知一舉一動流露滿滿綜藝感，今帶來多首在「Show Me The Money」節目的競賽曲目，更大展寵粉作風跳下台近距離跟歌迷自拍互動，並把麥克風遞給前排歌迷大秀韓文饒舌。她一上台就被熱情的樂迷震攝，興奮表示：「前面很多人很人拿我的手幅，真的非常開心！非常謝謝你們！」
特別的是本屆火球祭融合棒球比賽應援特色，15位樂天女孩帶來精采的串場演出，出身自女團AKB48 Team TP的十元備受粉絲關注，她說：「在啦啦隊感覺跟在AKB表演的感覺很像，偶像的時候會比較注重歌曲，現在更注重啦啦隊的動作以及跟粉絲的互動。」對於女神封號，她表示：「可以叫我啦啦隊女孩就好！不是每個人都是女神啦。」
上一則
金馬60／「石門」奪劇情片最大獎 夫妻檔導演樂比愛心
下一則
FB留言