藍白合破局網虧「分手擂台」 滅火器曝驚人反應

滅火器樂團主唱楊大正(右)熱情親吻血肉果汁機主唱GIGO。圖／夥球擊提供

集結眾星的「火球祭」闊別4年，25日重返樂天桃園棒球場，2天累積2.5萬人入場，作為監製、策展人兼演出的滅火器登台揭開序幕，主唱楊大正表示：「現在心情超好，很感動！中間歷經疫情 ，好幾次想辦，但一直不明朗所以無法完成，現在實現了很興奮。」

而藍白合前天正式破局，郭台銘 、柯文哲、侯友宜、朱立倫與馬英九 之間的互動被網友酸是「分手擂台」、「五漢廢言」，對此楊大正沒有太多評論，打趣回說：「我今天是見證人，就不多說話了。」吉他手宇辰則說：「好看啊，替忙碌的生活增添趣味。」

他們今天邀來血肉果汁機主唱GIGO登台合唱「19」，瞬間引發暴動，滅火器透露2天的演出會帶來截然不同的歌單，開玩笑說：「2天我們會唱不一樣的歌，不一樣到會以為是兩個不一樣的團。」他們也透露要把「一生到底 One Life, One Shot」演唱會搬進北流，跟粉絲相約明年見。

被封為韓國流行文化總統的李泳知一舉一動流露滿滿綜藝感，今帶來多首在「Show Me The Money」節目的競賽曲目，更大展寵粉作風跳下台近距離跟歌迷自拍互動，並把麥克風遞給前排歌迷大秀韓文饒舌。她一上台就被熱情的樂迷震攝，興奮表示：「前面很多人很人拿我的手幅，真的非常開心！非常謝謝你們！」