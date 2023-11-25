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金馬60／陳慕義奪男配角 揶揄 「導演製片都沒事幹」

記者陳建嘉／台北即時報導
華語電影年度盛會「金馬獎」喜迎一甲子，25日晚間在台北頒獎，演員陳慕義以電影「老狐狸」拿下本屆最佳男配角，一番幽默致詞逗樂全場。中央社
華語電影年度盛會「金馬獎」喜迎一甲子，25日晚間在台北頒獎，演員陳慕義以電影「老狐狸」拿下本屆最佳男配角，一番幽默致詞逗樂全場。中央社

67歲資深影星陳慕義以「老狐狸」勇奪金馬獎最佳男配角，他上台時妙語如珠，逐一細數幕後工作人員的辛勞，點名器材組、燈光組、美術組以及場務組，「在台灣拍戲很幸福，劇組人員為我們擦汗、撐傘」，更率性飆出國罵，揶揄只有2人沒事幹，就是導演與製片，「他們都在鏡頭後面抽菸、交換秘密」。

陳慕義在「老狐狸」飾演商場大亨「謝老闆」，在後台受訪時，提到他一直以來最想感謝的就是幕後人員，「他們領最少的錢，做最多的工作，真的很敬業」，並說自己從影多年，大多都是演廟公、流浪漢，還躺過3次棺材，這次終於演了有錢人，「我覺得蠻爽的，只要舒服坐在勞斯萊斯裡面就很好，我不是在演，我是在玩」。話鋒一轉，還暗指台灣最近也有一個有錢人，做了一堆奇奇怪怪的事情，「幸好我們是娛樂版，不會被政治版影響到」，讓全場哄堂大笑。

19年前曾以「黑狗來了」入圍金馬獎最佳男配角，如今終於圓夢獲獎，陳慕義笑稱會與2個女兒一起慶祝，「我明年要送她們出去玩，讓她們出國去捷克、匈牙利」，更開心表示女兒先前特地清掃家裡，並特別在櫥櫃內空出一個位置，說要擺爸爸的金馬獎座，讓他心情極佳，如今果然順利獲獎。陳慕義最後也強調，自己絕不會漲價，「我拍大學生的畢業製作，也是意思一下，拿個紅包而已」。

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