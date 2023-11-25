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金馬60／終身成就獎 陳坤厚致詞充滿「長長」的回憶

記者蘇詠智／即時報導
陳坤厚比出「60」手勢，感謝金馬60頒發他。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影
陳坤厚比出「60」手勢，感謝金馬60頒發他。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

由攝影師升格為名導的陳坤厚，曾是侯孝賢最佳合作搭檔，彼此聯手打造出「小畢的故事」、「風櫃來的人」等經典，雙方輪流執導，另外一人就擔任監製或是參與編劇，侯孝賢日後走上國際名導之路，陳坤厚也創作出改編自著名小說的「結婚」、「桂花巷」等傑作，曾因「小畢的故事」獲金馬獎最佳導演獎。

他坦言當年的台灣，娛樂選擇真的不多，她就是喜歡看電影，一周看3部，整個高中看下來7、8百部電影，看到舅舅賴成英拍「街頭巷尾」，覺得拍片這麼好玩，也就跟著去學當攝影，那時還是師徒制，他光是助理就做了7、8年，看到舅舅在第3屆金馬獎以「養鴨人家」獲最佳攝影獎，也在想自己是不是會有機會，結果後來終於以「汪洋中的一條船」獲金馬獎最佳攝影獎。

陳坤厚表示有太多的回憶太多的感謝，60年的點點滴滴，體會到拍電影有很多人事物都要靠緣分，才能成為一部好電影，他很感性的謝過另一半：「謝謝孩子的媽媽，非常寬容諒解的縱容我在電影這條路上揮霍時間和金錢。」

主辦單位找來他捧出來的「小爸爸的天空」、「結婚」女主角楊潔玫擔任引言人，電影學者井迎瑞獻獎，84歲的他面對全場起立的觀眾，先請大家坐下，透露自己的從影生涯經歷很多，可能會講很久，確實他的致詞是今晚典禮至目前發言時間最久的一位。

楊潔玫（左）與井迎瑞擔任終身成就獎得主陳坤厚的獻獎人與引言人。圖／金馬執委會提供
楊潔玫（左）與井迎瑞擔任終身成就獎得主陳坤厚的獻獎人與引言人。圖／金馬執委會提供

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