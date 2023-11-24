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青龍獎／湯唯現身笑領「姐姐我愛妳」 宋仲基帥比愛心

記者陳建嘉／即時報導
湯唯也現身青龍獎。圖／摘自KBS
湯唯也現身青龍獎。圖／摘自KBS

南韓第44屆青龍電影獎24日晚間盛大登場，「犯罪都市3」李浚赫、「禍亂：地下秩序」宋仲基、「水泥烏托邦：末日浩劫」李炳憲以及「神鬼海底撈」趙寅成紛紛走上紅毯，中國女星湯唯也現身，現場更有許多粉絲用中文喊「姐姐我愛妳」，讓她靦腆笑回在場粉絲，受訪時並用流利英文回應。

宋仲基以「禍亂：地下秩序」入圍最佳男配角，登場時立刻狂比愛心，隨後微笑表示能與這麼多演員們一起入圍是最開心的事，會好好享受今天的典禮，EXO成員都敬秀主演科幻災難片「逃出寧靜海」入圍影帝，將與柳俊烈、宋康昊、柳海真、李炳憲一同爭奪影帝寶座，讓他開心直呼「可以跟這麼厲害的前輩一起入圍已經很榮幸，未來會努力展現出更好的模樣」。

朴寶英以「水泥烏托邦：末日浩劫」入圍影后，她對於自己能入圍影后相當開心，並強調自己完全不期待能獲獎，因為電影入圍許多獎項，自己是帶著祝福的心情前來。揚名國際的李炳憲壓軸登場，他親切走向兩旁觀眾領取獻花，看起來相當愜意自在，「典禮對我來說就是與前後輩、好友們見面問候的場合」，至於自己能否獲獎，一開始說「青龍獎是最公正的電影獎，所以應該會給我吧」，隨後立刻道歉說只是玩笑話。

朴寶英穿著浪漫公主紗裙，清秀美貌艷驚全場。圖／摘自OSEN
朴寶英穿著浪漫公主紗裙，清秀美貌艷驚全場。圖／摘自OSEN
宋仲基轉型主演「禍亂：地下秩序」入圍最佳男配角。圖／摘自KBS
宋仲基轉型主演「禍亂：地下秩序」入圍最佳男配角。圖／摘自KBS

入圍 宋仲基 湯唯

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