青龍獎／湯唯現身笑領「姐姐我愛妳」 宋仲基帥比愛心

湯唯也現身青龍獎。圖／摘自KBS

南韓第44屆青龍電影獎24日晚間盛大登場，「犯罪都市3」李浚赫、「禍亂：地下秩序」宋仲基 、「水泥烏托邦：末日浩劫」李炳憲以及「神鬼海底撈」趙寅成紛紛走上紅毯，中國女星湯唯 也現身，現場更有許多粉絲用中文喊「姐姐我愛妳」，讓她靦腆笑回在場粉絲，受訪時並用流利英文回應。

宋仲基以「禍亂：地下秩序」入圍 最佳男配角，登場時立刻狂比愛心，隨後微笑表示能與這麼多演員們一起入圍是最開心的事，會好好享受今天的典禮，EXO成員都敬秀主演科幻災難片「逃出寧靜海」入圍影帝，將與柳俊烈、宋康昊、柳海真、李炳憲一同爭奪影帝寶座，讓他開心直呼「可以跟這麼厲害的前輩一起入圍已經很榮幸，未來會努力展現出更好的模樣」。