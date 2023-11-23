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「新世紀福音戰士」動漫女王 高橋洋子驚喜訪台獻唱

中央社台北23日電
日本歌手高橋洋子（中）23日驚喜現身台灣WirForce活動，與4Gamers執行長黃智仁（左）及台北市產發局長陳俊安（右）合影留念。（WirForce提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年11月23日【作者：中央通訊社，日期：2023-11-23，數位典藏序號：20231123142238065】
日本歌手高橋洋子（中）23日驚喜現身台灣WirForce活動，與4Gamers執行長黃智仁（左）及台北市產發局長陳俊安（右）合影留念。（WirForce提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年11月23日【作者：中央通訊社，日期：2023-11-23，數位典藏序號：20231123142238065】

日本動漫女王、「新世紀福音戰士」主題曲演唱者高橋洋子今天現身台北花博，為台灣電競嘉年華WirForce擔任開幕嘉賓，並再次感謝台灣為日本311大地震提供的幫助。

出道超過30年的日本歌手高橋洋子以堪稱動漫界「國歌」的「殘酷天使的行動綱領」一曲，收服各世代動漫粉絲，最近一次訪台已是2018年的拼盤動畫音樂節演出。

在今早活動歡迎儀式中，高橋洋子用中文親切問候「大家好，我是高橋洋子」，喜收台灣熊讚小禮物。她表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，相隔很多年才有機會在台灣表演，非常期待；她知道台灣是很喜歡日本的國家，尤其在2011年的311東日本大地震立即提供幫助，「我想再趁這次機會，跟台灣的大家說一聲謝謝」。

高橋洋子說，她知道活動的名稱是Wire（連線）加上Force（力量）的複合字，象徵自玩家而生的「連線力量」，連手勢都是粉絲創造出來的，讓她很感動，很開心能成為WirForce的一部分，之後也會常利用Ｗ型手勢傳達心情。

高橋洋子分享雖然活動已舉辦數屆，但如同日本知名茶道用語「一期一會」，每次都是很珍貴經驗與體驗，非常期待見到台灣的大家，也很榮幸能來台灣。

高橋洋子將於24日晚上9時為WirForce開幕演唱會獻唱外，為回饋台灣歌迷支持，25日下午4時她將在WirForce野台區特別加開粉絲見面會，除了演唱動漫金曲，還有簽名互動環節與歌迷近距離接觸；今天更有高中生粉絲來排隊提前領號碼牌，期待與偶像見面。

WirForce今年邁入第9年，以「虛幻邊界」為主軸聚焦AI議題，邀請超過50名虛擬偶像VTuber輪番演出，4Gamers執行長黃智仁預測本屆參與人數突破25萬人，期待透過WirForce影響力，引領台灣走向全球電競舞台，也陪伴玩家成長；活動即日起將不斷電至26日，在台北花博爭艷館舉辦。

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