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被譽百年難遇天才 影后滿島光訪台 想演中餐大廚

記者黃保慧／即時報導
滿島光訪台參加金馬獎。記者李政龍／攝影
滿島光訪台參加金馬獎。記者李政龍／攝影

日本影后滿島光受金馬邀請，來台灣不只出席金馬獎還上大師課分享表演課程，23日先和媒體見面，在記者會上提到會一口答應邀約的原因，第一點是自己是在沖繩長大，家鄉與台灣很近，所以一直對台灣有親近感，第二原因是，自認在電影資淺，希望未來有機會可以與台灣的影人合作，也直說：「特別喜歡台灣的電影！覺得台灣演員的表情在銀幕上特別直接。」

被譽為百年難遇的天才演員滿島光，在影劇界獲獎無數，並曾以「海邊的生與死」獲得日本影評人大獎最佳女主角，演出「First Love初戀」、「四重奏」等多部席捲亞洲的劇集，這次因金馬獎邀請第3次到台灣，她笑稱已看了2周的台灣美食地圖，特別想去台灣的茶館，更透露已經預約好，問及是哪一間時，她俏皮做出裝傻動作，讓大家看到她可愛、活潑的一面。

其實滿島光深受華語電影影響，她過去看王家衛的電影「重慶森林」被王菲吸引住，她說：「我後來發現王菲原本是歌手，因為音樂有節奏，對於表演幫助很大」。在遇到困難或挫折時，滿島光表示，自己會去摸索、去思考自己喜歡什麼，以及什麼東西會讓自己覺得特別困難，「我會問大家意見，希望能改善自己」。最後，她也笑著透露：「我會回家將洗澡水開到最大，然後去吶喊、唱歌來宣洩。」

至於被問到至於想與哪位華語演員和導演合作？滿島光羞說：「喜歡的導演、演員好多。」但她直呼很想在台灣拍電影，「可以的話死之前一定要演到中餐廚師，我想要演中菜大廚，因為炒菜有很多煙，有種電影感。」她邊說還做出炒菜、丟麵糰的動作。

暌違8年再度來台的滿島光，提到對過去對台灣有什麼特別的印象及人事物？滿島光坦言台灣與自己成長的沖繩非常類似，但台灣人非常有動物感，「給人一種很有朝氣、動力的感覺」另外，即將在11月30日迎來38歲生日的滿島光，提到了生日願望，她笑說希望在有生之年能演出台灣的電影。

滿島光幫曾寶儀拭淚。記者李政龍／攝影
滿島光幫曾寶儀拭淚。記者李政龍／攝影
滿島光訪台參加金馬獎。記者李政龍／攝影
滿島光訪台參加金馬獎。記者李政龍／攝影
滿島光幫曾寶儀拭淚。記者李政龍／攝影
滿島光幫曾寶儀拭淚。記者李政龍／攝影
滿島光訪台參加金馬獎。記者李政龍／攝影
滿島光訪台參加金馬獎。記者李政龍／攝影

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