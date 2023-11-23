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大反轉…GD、李善均捲涉毒案 是酒店女自導自演

大反轉…GD、李善均捲涉毒案 竟全是酒店女自導自演

記者梅衍儂／即時報導
GD連續3次驗毒都是陰性。圖／摘自IG
GD連續3次驗毒都是陰性。圖／摘自IG

韓星G-Dragon和李善均捲入吸毒案出現反轉！2人近日多次檢測結果出爐都是陰性，警方被網友質疑亂抓人，還一度隱匿結果延遲公布，如今韓第一大狗仔媒體「Dispatch」也出手了，報導指出一切都是指控2人涉毒的酒店領班自導自演。

Dispatch報導，該領班K有至少5項跟吸毒有關的前科，她是圈內出名的癮君子，也非常擅長說謊，這次鬧出這麼大風波，可說是她一手掀起的獨角戲，起因是8月K和好姐妹L吸毒時，被L的前男友S發現打算舉報，K表示願意給對方韓幣1000萬（約7766美元）封口，於是四處找人敲詐勒索。

S沒理會，9月12日向仁川警方舉報K吸毒，K同月14日發訊息給李善均，表示自己的智慧型手錶被駭客入侵，2人的對話和語音都被掌握，要李善均付韓幣3億（約23萬美元）解決此事，李善均拒絕和她對話，請當初介紹他到酒店的企業家居中協調，最後還是付了3億給K。

而李善均和GD會捲入所謂的染毒案，是因為K在10月18日被捕後，警方查閱她手機，發現和李善均的訊息、通話，於是就把李善均列入調查對象。GD則是因去年去過K所在的就店，K偷拍下GD上廁所的影片，並傳給朋友炫耀「GD今天來找我」，警方就憑此懷疑GD涉毒。

Dispatch也譴責警方，指出K只要看到酒店有藝人來，都會拍下向朋友炫耀，為何在眾多照片中，僅僅選擇GD來調查？而且調查時尚未立案，不應把名字洩漏給媒體，認為警方應該要追查江南一帶的毒品流動，以及是否有自導自演的成分。

韓星李善均檢驗也都是陰性。圖／摘自IG
韓星李善均檢驗也都是陰性。圖／摘自IG

檢測 毒品 時尚

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