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楊紫登封又被酸「時尚毒藥」 還被發現撞臉這位人氣女星…

娛樂新聞組／即時報導
楊紫被指和楊冪有幾分相似。(取材自微博)
楊紫被指和楊冪有幾分相似。(取材自微博)

演過許多爆款劇的大陸一線女星楊紫，在戲劇上的表現有目共睹，但她的服裝造型時常被嘲土氣，是「時尚絕緣體」。近日，楊紫再登時尚雜誌，卻又被網友吐槽「看不出任何時尚感」、「水平像是90年代的路邊小報」，還有酸民調侃她是「時尚毒藥」。

楊紫的造型多年來受到不少爭議，粉絲曾直接在線聲討楊紫工作室與楊紫合作的造型團隊，登上熱搜，逼得楊紫工作室換了造型團隊，但仍爭議不斷。近日，楊紫登上時尚雜誌封面，並得到高奢品牌垂青，但她的整體表現卻還是遭到網友質疑。

從照片中可見，楊紫和先前相比確實有了一些變化，封面中的她穿了一件灰色針織衫，搭配白色包臀裙，看似簡單的穿搭，其實是高奢品牌的當季款。但這套不易翻車的衣服，卻未能發揮出令人驚豔效果。

有網友表示，服裝確實是高奢品牌，但楊紫的時尚感卻撐不起來，還有人認為這期封面照直接拉低該雜誌的水平，變成90年代的路邊小報。也有人吐槽楊紫「怎麼擺拍都是一個表情」。

不只如此，有眼尖網友發現，從眉眼妝容到眼神造型，再到擺拍姿勢，楊紫竟然撞臉楊冪

據悉「楊紫和楊冪相像」不是第一次被提起，早在2016年，楊紫曬出一張自拍照，就被網友說「像極楊冪」，更惹來整容之說。

楊紫登上尚雜誌封面，卻被網友吐槽像90年代的路邊小報。(取材自微博)
楊紫登上尚雜誌封面，卻被網友吐槽像90年代的路邊小報。(取材自微博)

時尚 楊冪 民調

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