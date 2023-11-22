古天樂原要扮老演出變態院長 「白日之下」導演曝內幕

梁雍婷以「白日之下」入圍金馬獎最佳女配角。(圖／金馬影展提供)

港片「白日之下」入圍 金馬獎5項大獎，昨日於金馬影展舉行星光首映，入圍女主角、女配角的余香凝、梁雍婷也與導演簡君晋一同出席，古天樂擔任該片監製，先前傳出古天樂原本要演出反派院長，導演簡君晋也證實此事，「但他要化老妝，覺得不太適合，最後才改由林保怡演出」。

電影透過一名女記者的視角，揭發安養院不為人知的虐待事件，簡君晋透露早從8年前看到原始新聞時，就想拍這部電影，最後透過導演爾冬陞賞識，再與古天樂獲得聯繫，表明願意投資 ，「古天樂不到24小時就回應我，答應我一定會拍成電影」。

影片來源：YouTube One Cool Film

至於古天樂原本要演出這部電影，簡君晉透露，其實原本古天樂來演林保怡演出的反派院長，「我3年前想要拍這部片，很多朋友看了劇本後就跟我推薦林保怡，但他因為檔期喬不攏無法演出，後來交給古天樂先生當監製，最後古天樂曾想要自己演，但因為他如果來演這個角色，要化老妝和改變走路方式有點不適合，有次他剛好要與林保怡吃飯，就幫忙牽線，最後林保怡有時間，才終於如願以償」。

香港 女神余香凝首度入圍金馬影后，被問入圍心情，余香凝提到能夠再度訪台非常開心，「不是我入圍，我覺得是大家幫助我的角色入圍」，至於有沒有看其他提名演員，她則笑說有看「本日公休」，覺得陸小芬很厲害，希望她能得獎，並說好友鍾雪瑩在「填詞撚」的表現也很傑出，「我自己是沒有多想，能入圍就很高興啦」

余香凝並提到自己近年當媽，生了2個小孩，他笑稱自己當媽之後演戲風格變得更輕鬆自在，「我有朋友跟我說去年看了『緣路山旮旯』就說我整個人的狀態變得好鬆，也變得情感更豐富了」。