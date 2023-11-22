BLACKPINK續約有望？白金漢宮合體引熱議

BLACKPINK成員Rosé(前排左起)、Jisoo、Jennie(後排左起)、Lisa合體出席英國白金漢宮國宴。(美聯社)

南韓 女團BLACKPINK 尚未確定與YG娛樂續約，不過近期4人難得合體，隨著南韓總統尹錫悅夫婦，一起接受英王查理邀請，出席在白金漢宮舉辦的國宴，查爾斯在公開致詞時，更逐一點名Jisoo、Rosé、Lisa、Jennie，讓她們當場露出羞澀甜笑的表情，這段影片還被網友捕捉貼上IG，引發網友熱議。

英媒「BBC」報導，南韓總統尹錫悅從11月便展開一連串的國際訪問，更在昨日出席英國國宴，不僅是英王查理夫妻，就連威廉王子、凱特王妃也出席接待嘉賓，全球當紅的女團BLACKPINK自然是話題人物，只見她們穿著連身長禮服，有如公主一般，獲得全場注目。

英王查爾斯在致詞時，先用韓文簡單打招呼，並誇讚韓國娛樂文化影響全世界，「我表揚BLACKPINK的Jennie、Jisoo、Lisa、Rosé，她們除了有極大的影響力，並向世界各地傳達有關環境保護和永續發展的理念，看到南韓年輕一代致力於這一事業，非常鼓舞人心」。BLACKPINK也是繼由1997年的辣妹合唱團之後，再度前進白金漢宮的流行女團。

尹錫悅演講時也表示，「如果英國有披頭四、皇后合唱團、哈利波特 、大衛貝克漢的右腳，那麼韓國就有BTS、BLACKPINK、魷魚遊戲、孫興慜的右腳」，表示兩國的文化都擁有吸引全世界的非凡能力，希望能一起運用彼此的軟實力讓世界更好。