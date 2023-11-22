我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度又想刺殺海外錫克教領袖？傳美已擋下並警告

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

BLACKPINK續約有望？白金漢宮合體引熱議

記者陳建嘉／即時報導
BLACKPINK成員Rosé(前排左起)、Jisoo、Jennie(後排左起)、Lisa合體出席英國白金漢宮國宴。(美聯社)
BLACKPINK成員Rosé(前排左起)、Jisoo、Jennie(後排左起)、Lisa合體出席英國白金漢宮國宴。(美聯社)

南韓女團BLACKPINK尚未確定與YG娛樂續約，不過近期4人難得合體，隨著南韓總統尹錫悅夫婦，一起接受英王查理邀請，出席在白金漢宮舉辦的國宴，查爾斯在公開致詞時，更逐一點名Jisoo、Rosé、Lisa、Jennie，讓她們當場露出羞澀甜笑的表情，這段影片還被網友捕捉貼上IG，引發網友熱議。

英媒「BBC」報導，南韓總統尹錫悅從11月便展開一連串的國際訪問，更在昨日出席英國國宴，不僅是英王查理夫妻，就連威廉王子、凱特王妃也出席接待嘉賓，全球當紅的女團BLACKPINK自然是話題人物，只見她們穿著連身長禮服，有如公主一般，獲得全場注目。

英王查爾斯在致詞時，先用韓文簡單打招呼，並誇讚韓國娛樂文化影響全世界，「我表揚BLACKPINK的Jennie、Jisoo、Lisa、Rosé，她們除了有極大的影響力，並向世界各地傳達有關環境保護和永續發展的理念，看到南韓年輕一代致力於這一事業，非常鼓舞人心」。BLACKPINK也是繼由1997年的辣妹合唱團之後，再度前進白金漢宮的流行女團。

尹錫悅演講時也表示，「如果英國有披頭四、皇后合唱團、哈利波特、大衛貝克漢的右腳，那麼韓國就有BTS、BLACKPINK、魷魚遊戲、孫興慜的右腳」，表示兩國的文化都擁有吸引全世界的非凡能力，希望能一起運用彼此的軟實力讓世界更好。

此外，日前韓媒報導BLACKPINK的最新合約動向，指出她們仍會以4人組繼續運作，並指出已有2位成員答應簽約，等到一切合約確定內容，才會統一對外公布細節。對此，YG娛樂僅簡單回應：「續約內容仍在協議中」。

英王查理(右二)宴請南韓總統尹錫悅(左二)等眾多來自南韓的嘉賓，凱特王妃(左一)...
英王查理(右二)宴請南韓總統尹錫悅(左二)等眾多來自南韓的嘉賓，凱特王妃(左一)也坐在主桌。(路透)

BLACKPINK 南韓 哈利波特

上一則

TFBOYS 10周年演唱會寫入阿里財報 還打破1紀錄

下一則

BLACKPINK太強 英王查理授勳 喊「想看妳們表演」

延伸閱讀

BLACKPINK太強 英王查理授勳 喊「想看妳們表演」

BLACKPINK太強 英王查理授勳 喊「想看妳們表演」
BLACKPINK 進白金漢宮 英王查理讚賞「韓流」影響全世界

BLACKPINK 進白金漢宮 英王查理讚賞「韓流」影響全世界
戈雅填補西班牙油畫空白 漢廷頓博物館29日開展

戈雅填補西班牙油畫空白 漢廷頓博物館29日開展
BLACKPINK合體出席白金漢宮晚宴 英王讚：給全球帶來積極影響

BLACKPINK合體出席白金漢宮晚宴 英王讚：給全球帶來積極影響

熱門新聞

劉亦菲(右)、彭冠英在「玫瑰故事」中的激吻戲吻出聲。(圖／摘自微博)

劉亦菲忘我唇舌激吻 吸吮聲太酥麻700萬人搶看

2023-11-16 09:42
劉學義曾被拍到和楊紫同吃一塊蛋糕。(取材自微博)

狗仔驚爆「楊紫已有男友」 網友點名這個男演員…

2023-11-15 21:35
湯姆克魯斯在「捍衛戰士」扮演的主角性格，現在看來並不很討喜。圖／摘自IMDb

「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題

2023-11-18 11:03
蔡少芬、張晉為兒子慶祝4歲生日。(取材自微博)

50歲蔡少芬曬4歲兒慶生照… 高齡產子曾被說蒼老、憔悴

2023-11-17 08:00
趙露思在「後浪」中率性、不拘小節，可說是本色出演。(取材自微博)

趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角 網友群嘲「演技爛」

2023-11-16 21:32
吳亦凡。（取材自微博）

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

2023-11-21 05:36

超人氣

更多 >
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
年底跳槽預備：4星座有優勢 獅子遇新機會、這星座可創業轉行

年底跳槽預備：4星座有優勢 獅子遇新機會、這星座可創業轉行
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職
王祖賢30年前「被包養」？他揭女神私下面貌回應了

王祖賢30年前「被包養」？他揭女神私下面貌回應了
世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？