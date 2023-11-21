疑聲援巴勒斯坦 「驚聲尖叫6」女主角遭開除

梅莉莎巴雷拉(左)與「星期三」珍娜奧特嘉是「驚聲尖叫」系列新任女主角。（圖：UIP提供）

近年主演「驚聲尖叫」（Scream）、「驚聲尖叫6」（Scream VI）、「紐約高地」（In the Heights）的墨西哥美豔女星梅莉莎巴雷拉（Melissa Barrera）聲勢水漲船高，卻隨著以巴衝突白熱化，同樣延伸到演藝圈，根據「綜藝報」、「好萊塢 報導者」指出，這名女星因為在社群網站上發表提到以巴衝突的發文而被開除，更有媒體指出她的言論充滿著反猶太 人主義，引發譁然，不過「驚聲尖叫」製片公司與梅莉莎的經紀公司都未回應此事。

報導指出，梅莉莎在一篇IG的限時動態發文中指出，「在過去兩周的時間內，我一直在積極尋找關於巴勒斯坦 的的相關影片、新聞，為什麼要這麼做？因為西方媒體只展示特定一面，為什麼他們要這樣做，我讓你們自己去推論」，此外再加上她有不少公開言論都疑似聲援巴勒斯坦目前正面臨的種族滅絕，引起猶太人主導的好萊塢高層極為訝異，目前梅莉莎已被「驚聲尖叫7」開除。

梅莉莎與「星期三」珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）是「驚聲尖叫」新版女主角，原本已經接替無心再續演的前任女主角妮芙坎貝爾，繼續演出近兩集，但隨著梅莉莎被開除，下一集劇本將會有適度修改。