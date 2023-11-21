好萊塢男神驚喜現身東京趴趴走 「旺卡」狂合照寵粉

「旺卡」主要劇組出席東京首映會。圖／摘自IG

「甜茶」提摩西查勒梅主演奇幻喜劇「旺卡」帶領觀眾回到「巧克力冒險工廠」主角旺卡的青春時期，該片由「柏靈頓」電影系列編導保羅金執導，攜手「哈利波特 」電影系列製片大衛海曼共同打造，提摩西日前出席東京首映，更開心走上大街與日本 粉絲招呼，途中粉絲要求簽名、合影皆來者不拒，引起不小轟動，直呼提摩西超級寵粉。

「旺卡」近期展開全球宣傳活動，主創團隊包含提摩西夏勒梅、休葛蘭首站抵達日本東京，近距離與粉絲互動，提摩西更因為歷經新冠肺炎疫情 、演員工會罷工之後，好不容易可以出席海外宣傳，更主動上街與粉絲互動，更拍下不少日本街景，還主動前往「潛龍諜影」製作人小島秀夫的工作室一同聊天，讓他直呼這趟日本行超過癮。

「旺卡」故事主角威利旺卡（提摩西夏勒梅 飾演）是個勇於追逐夢想的年輕人，他戴著破舊禮帽，穿著燕尾服，夢想成為全世界最偉大的巧克力工匠。但在不知不覺間卻淪落至洗衣店當苦力，在那裡認識了聰明早熟的小麵（卡拉蓮恩 飾演），兩人結為好友，一起想出逃離的計畫。片中的亮點歐帕倫普人（休葛蘭 飾演），有著橘色皮膚和亮綠色的頭髮，則是威利旺卡的歡喜冤家，喜歡在夜深人靜時偷光威利旺卡所有的巧克力。