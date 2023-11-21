陳冠希主動提到「艷照風波」這樣說：大家以為我結束了

陳冠希受訪時，一直把女兒Alaia抱在懷裡。記者李政龍／攝影

陳冠希闊別6年再來台灣，妻子秦舒培、女兒Alaia陪伴同行，連受訪時Alaia都依偎在他懷裡，幸福到令人豔羨。他難道主動提及衝擊人生的「艷照風波」，說道：「2008年的時候，可能很多人以為陳冠希已經結束了、沒了，但我沒有迷路，我沒有迷失方向。很多人看我IG以為我每天都在放假，其實我每天都工作，只是你們看不到。」

艷照風波嚴重影響陳冠希的演藝前途，他被迫事業轉向，以潮牌經營為主，竟然走出一條「潮流男神」的新路，今年剛好也是他的潮牌CLOT成立20周年，過去3年疫情 期間，他和妻女都不能離開美國，潮牌生意當然也受到影響，好在各地陸續解封之後，生意恢復的不錯。由於Alaia只知道他是藝人卻沒看過他現場表演，為了滿足她的願望才在去年做了一張全英文專輯，本來想各處演出專輯中的歌曲，讓Alaia見識他表演的丰采，因為疫情影響，可能明年要開始啟動。