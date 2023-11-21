歌手GD毒品檢測全陰性 韓警調查合理性遭質疑

南韓歌手GD（G-Dragon，權志龍）因涉嫌吸毒接受傳喚，結果毛髮、指甲精密鑑定結果皆為陰性。（Getty Images）

捲入吸毒疑雲的韓國歌手GD接受警方調查，毛髮、指甲精密鑑定結果皆為陰性，洗刷吸毒嫌疑，警方也遭質疑是否僅憑一面之詞立案，硬是進行不合理的調查。

GD（G-Dragon，權志龍）上個月傳出涉嫌吸毒，遭警方調查，他在媒體報導後隨即大動作否認，並主動與警方聯絡配合調查，當時進行的簡易藥檢結果為陰性，也提供精密鑑定所需檢體樣本。

據韓國警方消息，國立科學搜查研究院對其毛髮及指甲鑑定結果皆為陰性。對於外界質疑僅憑夜店公關供述就進行調查、而未掌握關鍵物證的方式過於牽強，警方表示，毒品 犯罪調查不僅看藥檢結果，還要綜合相關人員陳述、科學取證資料等，反駁不應因結果為陰性就認為警方調查不合理。

警方在調查江南的會員制沙龍毒品流通案過程中，鎖定GD、演員李善均等10人調查。李善均的鑑定結果也為陰性，但在向警方陳述時聲稱受夜店公關欺騙，在不知情狀況下吸食毒品。

在今天結果出爐之前，GD日前接受韓聯社專訪時就曾落落大方地談到鑑定結果，表示「我從未使用，或是與任何人有過毒品往來，如果檢測 出毒品成分就奇怪了」。

對於他在節目上被懷疑是吸毒副作用的動作或語調，GD說明，那是因為他在長期演藝生涯中產生的習慣，講話內容因為經常被曲解，讓他更加謹慎，才會感覺不自然。

韓聯社今天也放出當時未播出的訪問內容，GD表示自己作為藝人活動期間從未接觸過毒品，如果感覺到不對，就會主動避開；他坦言，作為藝人時常需要尋找紓解空虛感與壓力的方式，「但絕對不會是毒品」。

被問到現在最希望的事，GD說是「自由」，表示自己作為歌手時常需要創作，或是進行相關活動，但現在因調查而受到限制，希望警方能盡快發表結果，讓他能早日笑著回到自己原來的崗位上活動。