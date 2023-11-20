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拍1部爛1部…2023仆街男神女神出爐 Angelababy獲年度「大獎」

聯合新聞網╱即時報導
左起：龔俊、Angelababy、黃景瑜、楊超越。（取自微博）
左起：龔俊、Angelababy、黃景瑜、楊超越。（取自微博）

中國OTT平台愛奇藝將在本月舉行年度盛典「尖叫之夜」，不少大咖藝人均在受邀名單中，而中國論壇「豆瓣」仿效設立「扑街之夜」，調侃今年作品播出成績不佳的明星。

扑街的粵語正確用字應為仆街，但因現在被廣義用在指跌倒在地，因此中國多用扑街替代；豆瓣的名單中列出，今年仆街男神是龔俊，仆街女神是楊超越。

龔俊前段時間被酸民指《山河令》紅了之後，拍一部扑一部，包括《沉睡花園》、《安樂傳》、《我要逆風去》播出成績均不如預期，反倒是爆紅前的作品成績更穩定；楊超越則是在選秀節目出道後積極轉型當演員，卻被評為舞台不行、演技也不行，今年原本平台高度重視的《七時吉祥》最終熱度慘兮兮，因此2人都被認為成績與聲勢不符。

另外，年度仆街男演員是許凱，年度仆街女演員是古力娜扎；電影仆街男主角是劉昊然，電影仆街女主角是周冬雨，網友普遍對於2人主演的電影《燃冬》評價不高。

在年度仆街方面，男星是黃景瑜，豆瓣網友認為《他從火光中走來》不論熱度或口碑未達預期，但另有網友拿出數據為其平反，在現代劇中每集平均有1826萬的熱度其實不算低了，但可能愛之深責之切，黃景瑜這幾年在電影方面的成績亮眼，因此被賦予比較高的期待。

年度仆街女星則是因為瘋馬秀遭到軟封殺的Angelababy，此外網友也列出有潛力的仆街人選，分別是張凌赫與任敏。前者在《蒼蘭訣》之後被視為待爆小生，頗受各界看好，但今年播出的《雲之羽》表現雖然平穩，但距離真正爆發仍有差距。

任敏曾是大眾普遍看好的演技小花，但在今年的《玉骨瑤》卻因為上鏡狀態不佳被嘲，不夠穩定也因此成為網友眼中的「年度潛力女仆街」。

Angelababy

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