泰勒絲又成為今年告示牌排行榜的贏家。(圖/摘自IG)

告示牌音樂獎揭曉得獎名單,鄉村天王摩根沃倫奪下11項成為最大贏家,當紅天后泰勒絲 抱回10項,演藝生涯共累積39座獎,與德瑞克並列史上獲獎數最多。

泰勒絲向來是告示牌音樂獎的寵兒,今年照舊抱回年度藝人、年度歌曲銷量藝人等獎。她對於告示牌音樂獎的厚愛,手舉獎座,笑著說道:「這感覺好不真實,感謝歌迷們,今年你們讓我的巡演如此驚奇,你們來看我的電影,我好愛好愛你們,我覺得自己像是最幸運的人了。」