拉丁天后夏奇拉達成認罪協議 為逃漏稅支付794萬美元

夏奇拉今天在巴塞隆納法庭就逃漏稅官司與檢方達成和解，她同意支付所欠稅額的半數，也就是730多萬歐元（約794萬美元）。（美聯社）

流行音樂天后夏奇拉今天在巴塞隆納法庭就逃漏稅官司與檢方達成和解，她同意支付所欠稅額的半數，以避免因涉嫌在2012到2014年間逃稅高達1450萬歐元（約1576萬美元）而接受審判。

路透報導，作為認罪協議的一部分，夏奇拉（Shakira）接受檢方的多項指控，並同意繳付所欠稅額的一半，也就是730多萬歐元（約794萬美元）。

法官在首次庭審中表示，她還接受了另一筆43萬8000歐元（約47萬6194美元）的罰款，以躲過3年有期徒刑。

夏奇拉透過聲明表示：「達成協議的決定是基於個人、情緒和情感考量，與法律（原因）無關。」她還說，她已準備好捍衛自己的清白，但後來決定優先考慮她的事業和孩子。

她說：「我得出的結論是，如果勝利的代價是要奪走你生命中的多年歲月，這樣的勝利就稱不上是勝利。」

庭審開始時，法官桑傑士（Jose Manuel del Amo Sanchez）問夏奇拉：「你是否承認（犯罪）事實，並接受檢方要求的新處罰？」身穿粉色套裝搭配粉色手提包的夏奇拉輕聲回道：「是的。」

本月16日，夏奇拉才在西班牙南部的塞維亞（Seville）奪下2座拉丁葛萊美 獎（Latin Grammys）。

檢方先前主張，夏奇拉每年有一半以上時間在西班牙度過，因此必須向西國納稅。檢方還說，夏奇拉2012年5月在巴塞隆納購買的房產是自用住宅。針對上述指控，檢方尋求對夏奇拉求處8年以上徒刑，並追回她欠下的稅金。

現年46歲的夏奇拉和西班牙足球 明星西甲巴塞隆納隊後衛比克（Gerard Pique）公開戀情後，2011年搬到西班牙定居，但仍保有巴哈馬的稅務居民身分，直到2015年。兩人同居了11年並育有2子，去年6月分手後，夏奇拉搬到了佛羅里達州 邁阿密（Miami）。