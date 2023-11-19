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胡歌大螢幕之路又翻車？ 客串海清新電影 被吐槽「不如刪掉」

娛樂新聞組／即時報導
胡歌在「我本是高山」中客串張桂梅丈夫。(取材自微博)
胡歌在「我本是高山」中客串張桂梅丈夫。(取材自微博)

由演技派女星海清主演的「我本是高山」，講述張桂梅校長帶著100多個女孩逆天改命的故事。本以為這部片能將海清送上影后位置，沒想到剛上映就口碑大翻車。特別是飾演張桂梅丈夫的胡歌，被質疑演技和海清不是一個層面，還有人說這個角色的存在很多餘，不如刪掉。

自從傳出胡歌也參演「我本是高山」之後，就開始有不少爭議。

首先，有人擔心客串的胡歌會「喧賓奪主」，但上映後發現，胡歌戲分雖不多，但每次出場都很莫名其妙，「似乎是很多餘的存在，刪掉也沒有任何影響」。還有人說，胡歌的演技和海清不是同一格層次，「有點拖後腿」、「讓人很出戲」，甚至有人直接說「沒有胡歌我願意給100分」。

據悉，胡歌近年力求轉型，積極前進大螢幕，9月間主演的新電影「不虛此行」上映，但票房遠不如預期。他回母校宣傳時直言，「我們也需要票房」，一舉衝上微博熱搜，引起網友質疑「胡歌人氣不再了嗎？」

此外，「我本是高山」劇情也被網友指出，有涉及污名化女性之嫌，故事原型的學生父親酗酒家暴，但在影片中酗酒家暴的人卻變成了學生母親。不少網友質疑這個改動一點也不合理。

對此，「我不是高山」的編劇袁媛回應，「目前它遭遇的輿情，就像電影裡阻擋女孩子上學的勢力一樣，但無論他們如何恐嚇，這樣的電影依舊會被拍攝，被放映。」隨後，編劇袁媛刪除了該微博。

胡歌 家暴 微博

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