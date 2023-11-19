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20年前動過手術 林心如曝「被醫生警告」半年檢查一次

記者陳慧貞／即時報導
林心如是3Ｃ重度使用者，透露醫生要她注意早發性白內障的發生。圖／品牌提供
林心如是3Ｃ重度使用者，透露醫生要她注意早發性白內障的發生。圖／品牌提供

女神林心如擔任白內障衛教大使，19日她出席記者會分享關於靈魂之窗保健，透露兒時曾遇過曾祖母在70幾歲時做過白內障手術，近期也有其他家人經歷，自己在20年前則做過近視雷射手術，但因工作因素，長期在鎂光燈下，加上又是重度手機使用者，她表示已被醫生警告，且每半年就要檢查一次，「叫我要留意，以後可能有機會有白內障。」

過去林心如在代表作「還珠格格」、與老公霍建華共演的作品「地下鐵」都演盲女，還曾被笑封是「盲女始祖」，但她坦言很害怕看不到的感覺，尤其她還是3C產品的重度使用者，「手機記錄我一天使用時間大概6~8小時，連按摩躺著都會用。」

林心如雖想戒掉重度使用手機的壞習慣，希望在女兒面前以身作則，卻發現經常破功，反被女兒抱怨，於是她改變方法，進房間在進房間在黑暗中就不使用手機，也不用手機看劇，防止眼睛疲勞、老化，她表示每半年就會檢查一次，「每年也會做視野檢查來預防青光眼，平時也會補充葉黃素保護眼睛。」

提及在影集「此時此刻」中與林熙蕾打羽球，林心如球技明顯變好，而大牙（周宜霈）的老公阿廖師日前在臉書曬出與2人的合照，顯示原來2人找高手授課，林心如笑稱，「所以有上課真的有差，至少發球時，球拍不會掉，不會K到自己的頭。」

林心如擔任飛秒白內障衛教大使。圖／品牌提供
林心如擔任飛秒白內障衛教大使。圖／品牌提供
林心如親曝家人治療白內障的心路歷程。圖／品牌提供
林心如親曝家人治療白內障的心路歷程。圖／品牌提供

林心如 羽球 天使

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