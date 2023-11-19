「洛基」笑納最帥男神封號 曝第2季結尾去向

湯姆希德斯頓聽聞被台灣粉絲稱「最帥男神」，害羞直呼感謝。圖／迪士尼提供

英國男神湯姆希德斯頓以「洛基」一角紅遍全球，主演影集「洛基」第二季才剛落幕，締造漫威 影集評價、收看數新高紀錄，湯姆接受本報跨海專訪，感性提到自己扮演「洛基」已有14年，就像是跟這個角色一起成長，聽聞被台灣粉絲稱「最帥男神」，讓他害羞微笑道謝，「我真的受寵若驚，謝謝你們的體貼」。

回顧過往14年，湯姆仍直呼不可思議，原本早就以為自己的角色已被賜死，沒想到因為「洛基」人氣太高，漫威仍透過劇情安排找他再度回歸，「我一開始演他的時候，就覺得他擁有破碎的靈魂，讓我很想好好療癒他，陪他找到歸屬感」，湯姆認為「洛基」系列影集便是這個角色獲得救贖的機會，原本設定為反派，但因為遇到一群患難與共的夥伴，才決定找到自己的「光榮使命」，進而拯救整個宇宙，「我只能說我非常喜歡這一季的劇本」。

至於未來是否還會回歸？湯姆先前曾暗示他在漫威的旅程已結束，這次受訪時卻語帶保留，「洛基曾做過許多錯事，這次讓他獲得深刻的反省，這就是目前為止的總結，至於之後還會不會有其他故事，我真的還不知道」。而洛基這一季意外得到「時間溜脫」的能力，可以自由穿越不同時間線，被問如果擁有這項能力，最想要到哪個年代？湯姆立刻回答自己對於哲學、政治以及社會學都很有興趣，所以最想要去2千多年前的古希臘，「我非常想去那個年代，去與那些思想家討論民主、存在主義，但前提是我回得來，我依舊想念倫敦的咖啡 ，還有很多美好的事物」。