「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題

湯姆克魯斯在「捍衛戰士」扮演的主角性格，現在看來並不很討喜。圖／摘自IMDb

湯姆克魯斯 因為在「捍衛戰士」中扮演飛官的帥氣表現，首度成為美國年度票房冠軍大片的主角，也揚名國際登上超級巨星寶座，30多年後，又以續集「捍衛戰士：獨行俠」在口碑與賣座數字超越首集、創下他從影以來的巔峰。該系列在他的演藝生涯中，有無與倫比的地位，無庸置疑，然而有美國娛樂網站作者重新再看37年前的「捍衛戰士」，卻發現了一些當年沒特別注意、現在看來覺得不太OK的問題，印證了那時影評人其實沒有給這部片一面倒的好評，並非沒有原因。

重看「捍衛戰士」發現的問題之一，是男主角那種滿不在乎、天不怕地不怕的性格，雖然為他惹來不少麻煩，也造成戲劇上更高潮迭起的衝突，加上湯姆克魯斯年輕時帥氣過人，一種「超級酷」的感覺令所有少男少女迷戀不已，影片賣座也開出大紅盤。可是這種性格也容易替他人帶來危險，很不成熟，仔細想想，根本就不討人喜歡。

「捍衛戰士」男主角圍住女主角發動情歌攻勢，以今日的標準是對女性粗魯無禮又不尊重。圖／摘自IMDb

隨之而來的第2個問題，就在男主角拿這種態度去追求在酒吧裡看到的美女教官，那時他還不一定知道她的身分，就決定要找同袍們幫忙堵住她，讓她在意外之下，不得不在眾人眼前面對他的情歌攻勢、沒有退路，當年劇本能這樣寫，現在就顯得很不尊重女性、冒犯人也相當沒禮貌。

然後男主角在同袍意外去世後，強烈的罪惡感讓他主動疏遠其他人，不想接受他們的幫助走出來，甚至要梅格萊恩飾演的同袍遺孀來解開他的心結，這樣對她非常糟糕，她失去了自己的丈夫，不會比他好過，他應該要在此時幫助她，結果卻是反過來，很不成熟。對於結局的安排，這位作者也不太滿意，當初看起來似乎男主角的心結已打開，也恢復了執行任務的自信，和教官的愛情也看來有蠻樂觀的未來，眼看他就會要鴻圖大展、一飛沖天，怎料到了續集開始時，他竟然被視為「高潛力卻低成就」，等於37年前首集結局畫的大餅到最後都沒實現，觀眾被耍了這麼久，當然，這一點不能怪首集，是續集情節安排的問題。

「捍衛戰士：獨行俠」目前影評成績還是比首集好上一截。圖／摘自IMDb

之前「捍衛戰士」導演東尼史考特的哥哥雷利，暗諷續集不算什麼、缺乏原創性，不過目前看來續集的影評成績明顯還是比首集好上一截，也許要再過幾年，等一切濾鏡都消除，兩部系列作的評價才會各自變得更公允。