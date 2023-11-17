我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞周刊：川普家族事業將由快滿18歲的么兒接掌？

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

梁詠琪突落淚 下台親曝原因惹心疼

記者梅衍儂／即時報導
梁詠琪狀態相當好。記者王聰賢／攝影
梁詠琪狀態相當好。記者王聰賢／攝影

梁詠琪出道28年宣布首度攻蛋，將於明年4月13日在台北小巨蛋開唱，這也是她相隔11年再來台演出，今（17）日記者會上她看到好友楊采妮、許茹芸、李心潔、郭富城、鄭中基的祝福影片，忍不住紅了眼眶，直呼：「我沒想到我會這麼感動，他們不是隨便交功課，是真誠的。」

梁詠琪一身粉色洋裝現身，47歲的她臉上幾乎沒有皺紋，體態也保養得相當好，頂著招牌短髮和大眼，面對眾人的讚美，她幽默說都是醫美代言廠商的功勞，逗笑現場。她透露這次巡演啟動時，還沒有拿到小巨蛋檔期，「一直覺得遺憾，可能老天知道我許願的心情，我小巨蛋演唱會非常期待。」也表示會為台北場打造專屬歌單，把今年在香港巡演的粵語曲目全部變成中文歌。台灣場有無特別演出？她笑問：「跳舞算不算？」

原來她一度掙扎要不要在演唱會上跳舞，「大家比較少看我跳舞，我又不是唱跳歌手，但經過練習，我就再也不怕了，練得夠熟就有信心上舞台。」梁詠琪順道放閃，說老公都會陪她一起練舞，會幫她錄下身姿，「我做什麼他都覺得很好看，他會給我很多鼓勵，他是我的充電器，當我覺得做不到，他會給我好多力量。」比如她覺得跳不好的影片想刪掉，他不肯，都要珍藏著，「我在家裡對著鏡子練舞，他會幫我拍，不好的我說洗掉，他說很好耶，我要留著。」

演唱會門票將於20日中午11點在KKTIX開賣。問她售票有壓力嗎，她說：「我就負責好好演出，其他是我就不想太多，會影響自己。」她也透露當職業媽媽很辛苦，又要顧小孩又要工作，「有時候照鏡子都覺得好累，要照顧小孩日常、學業，她睡覺後我就忙自己事情，時間完全不夠用。」如何保養？她表示能睡就睡，也說3年前吃素後覺得身體變健康。至於演唱會嘉賓，她表示是秘密，8歲的女兒有和她合作一首歌，屆時可能會說服女兒上場。

梁詠琪宣布明年攻小巨蛋。記者王聰賢／攝影
梁詠琪宣布明年攻小巨蛋。記者王聰賢／攝影

香港

上一則

賈斯汀被布蘭妮弄得眾叛親離 不想忍了 準備法庭開戰？

延伸閱讀

曹格開唱遭男粉告白 開放「讓大家摸個夠」

曹格開唱遭男粉告白 開放「讓大家摸個夠」
黎明演唱會 女粉拿手燈唱跳 擊中前面歌迷頭部濺血

黎明演唱會 女粉拿手燈唱跳 擊中前面歌迷頭部濺血
SHiNE 妍亮慈善演唱會+各界捐助 獲20萬善款

SHiNE 妍亮慈善演唱會+各界捐助 獲20萬善款
貧困生花1500元看演唱會 中山大學：停發助學金

貧困生花1500元看演唱會 中山大學：停發助學金

熱門新聞

劉學義曾被拍到和楊紫同吃一塊蛋糕。(取材自微博)

狗仔驚爆「楊紫已有男友」 網友點名這個男演員…

2023-11-15 21:35
孫儷（右）曬與陶昕然（左）合照秀好姊妹情。（取材自微博）

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

2023-11-11 08:00
梁朝偉演出陳奕迅「社交恐懼癌」MV。圖／環球音樂提供

梁朝偉住日本20年 卻拒學日文親吐原因

2023-11-12 09:17
劉亦菲(右)、彭冠英在「玫瑰故事」中的激吻戲吻出聲。(圖／摘自微博)

劉亦菲忘我唇舌激吻 吸吮聲太酥麻700萬人搶看

2023-11-16 09:42
楊紫瓊成為法國知名品牌全球大使，卻引發爭議。（取材自Instagram）

金獎影后楊紫瓊官宣新身分 遭網砲轟「對你太失望」

2023-11-10 20:57
唐禹哲今天被爆出已有私生子。圖／摘自微博

才求婚小13歲富二代 唐禹哲認了有11歲私生子：她知情

2023-11-16 12:48

超人氣

更多 >
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長
握手有玄機？習近平1動作 「暗示拜登別耍壞」

握手有玄機？習近平1動作 「暗示拜登別耍壞」
趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角 網友群嘲「演技爛」

趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角 網友群嘲「演技爛」
愛阿華州弒師少年被判終身監禁 在法庭哭到流鼻血

愛阿華州弒師少年被判終身監禁 在法庭哭到流鼻血
APEC重頭戲 領袖代表大合照出爐

APEC重頭戲 領袖代表大合照出爐