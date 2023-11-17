梁詠琪突落淚 下台親曝原因惹心疼

梁詠琪狀態相當好。記者王聰賢／攝影

梁詠琪出道28年宣布首度攻蛋，將於明年4月13日在台北小巨蛋開唱，這也是她相隔11年再來台演出，今（17）日記者會上她看到好友楊采妮、許茹芸、李心潔、郭富城、鄭中基的祝福影片，忍不住紅了眼眶，直呼：「我沒想到我會這麼感動，他們不是隨便交功課，是真誠的。」

梁詠琪一身粉色洋裝現身，47歲的她臉上幾乎沒有皺紋，體態也保養得相當好，頂著招牌短髮和大眼，面對眾人的讚美，她幽默說都是醫美代言廠商的功勞，逗笑現場。她透露這次巡演啟動時，還沒有拿到小巨蛋檔期，「一直覺得遺憾，可能老天知道我許願的心情，我小巨蛋演唱會非常期待。」也表示會為台北場打造專屬歌單，把今年在香港 巡演的粵語曲目全部變成中文歌。台灣場有無特別演出？她笑問：「跳舞算不算？」

原來她一度掙扎要不要在演唱會上跳舞，「大家比較少看我跳舞，我又不是唱跳歌手，但經過練習，我就再也不怕了，練得夠熟就有信心上舞台。」梁詠琪順道放閃，說老公都會陪她一起練舞，會幫她錄下身姿，「我做什麼他都覺得很好看，他會給我很多鼓勵，他是我的充電器，當我覺得做不到，他會給我好多力量。」比如她覺得跳不好的影片想刪掉，他不肯，都要珍藏著，「我在家裡對著鏡子練舞，他會幫我拍，不好的我說洗掉，他說很好耶，我要留著。」